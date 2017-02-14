Олимпик сыграл безголевую ничью с казахстанским Кайсаром

В День всех влюбленных «Олимпик» провел свой очередной, шестой по счету контрольный матч на сборах в Турции. Дончане встретились с новичком элитного дивизиона чемпионата Казахстана «Кайсаром».

Игра получилась равной и весьма упорной, оба соперника неистово боролись на поле и отдавали все силы. Уступать никто не собирался. Первый серьезный момент в матче создали казахи, Махарадзе пришлось вступать игру и спасать партнеров от верного гола. В ответ «Олимпик» создал свой момент в середине первого тайма, но Моха не смог переиграть голкипера соперника.

Во второй половине момент у ворот обеих команд было еще меньше. Отметим, что если Роман Санжар решил сыграть практически одним составом, дав максимум игрового времени большинству футболистов, то «Кайсар» на второй тайм вышел более свежим, состав казахов изменился практически полностью.

В итоге, безголевая ничья в противостоянии украинского и казахстанского клубов. Свой заключительный спарринг «Олимпик» проведет в пятницу, 17 февраля, против «Динамо» из Тбилиси.

ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Кайсар» (Кызылорда, Казахстан) – 0:0 (0:0)

«Олимпик»: Махарадзе, Парцвания, Эммерсон, Гришко (к), Федорив, Гошкодеря (Хомутов, 77), Мышенко (Брикнер, 46), Моха, Богданов (Цымбалюк, 76), Гринь (Гуиччи, 81), Матяж (Сергийчук, 61).

Главный тренер: Роман Санжар

Предупреждения: Мышенко (30), Федорив, (76).