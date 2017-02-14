Олимпик может сняться с чемпионата Украины

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о том, что команда может сняться с чемпионата, если не получит возможность играть домашние матчи на стадионе им. Банникова.

«Снятие с чемпионата – это уже самый последний вариант, но такое может произойти из-за отсутствия нормального отношения со стороны федерации по поводу стадиона.

Называются какие-то необъективные причины, чтобы дать или не дать нам стадион им. Банникова. Идет какая-то размытая информация. Взялись за реконструкцию, прошло полгода, и никак не могут сдать его в эксплуатацию. Зачем тогда это было делать?

Все знают, что мы из зоны АТО, а нам не идут навстречу и предлагают стадионы, которые находятся в 8-9 часов езды от Киева, где мы сейчас базируемся, и которые стоят баснословных денег.

Мы каждую игру будем на выезде, что и было раньше, 8-9 часов будем тратить на поездку туда, столько же – на дорогу обратно, плюс нужно дать время игрокам, чтобы отойти от дороги. Три дня тренировочного процесса у нас будут выпадать. Как мы можем подготовиться и ставить какие-то задачи в чемпионате?» – сказал Гельзин.

Ранее сообщалось, что «Олимпик» может играть домашние матчи чемпионата на «Арене Львов».