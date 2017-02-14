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Олимпик может сняться с чемпионата Украины

В случае отказа в праве играть домашние поединки на стадионе им. Банникова

  • 14.02.2017 18:35
  • 1833 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Олимпик. Владислав Гельзин
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о том, что команда может сняться с чемпионата, если не получит возможность играть домашние матчи на стадионе им. Банникова.

«Снятие с чемпионата – это уже самый последний вариант, но такое может произойти из-за отсутствия нормального отношения со стороны федерации по поводу стадиона.

Называются какие-то  необъективные причины, чтобы дать или не дать нам стадион им. Банникова. Идет какая-то размытая информация. Взялись за реконструкцию, прошло полгода, и никак не могут сдать его в эксплуатацию. Зачем тогда это было делать?

Все знают, что мы из зоны АТО, а нам не идут навстречу и предлагают стадионы, которые находятся в 8-9 часов езды от Киева, где мы сейчас базируемся, и которые стоят баснословных денег.

Мы каждую игру будем на выезде, что и было раньше, 8-9 часов будем тратить на поездку туда, столько же – на дорогу обратно, плюс нужно дать время игрокам, чтобы отойти от дороги. Три дня тренировочного процесса у нас будут выпадать. Как мы можем подготовиться и ставить какие-то задачи в чемпионате?» – сказал Гельзин.

Ранее сообщалось, что «Олимпик» может играть домашние матчи чемпионата на «Арене Львов».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Олесь Хорунжий
      Олесь Хорунжий, 14.02.2017 18:49
    -3
    ахахахахха, об этой команде будут жалеть и вспоминать в последнюю очередь. Вообще не потеря для укр. футбола. Ни болельщиков, ничего. Даже ультрас нету
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    vasyan86
      vasyan86, 14.02.2017 18:49
    -2
    Может, стоило более ответственно подходить к эксплуатации того стадиона, на котором уже играешь? Хотя на деле все ясно - ФФУ не хочет, Гельзин не может...
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    Олег Кравчук
      Олег Кравчук, 14.02.2017 19:01
    -2
    Ура,чим менше дунецьких тим краще!
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