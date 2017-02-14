Юрий САПРОНОВ: «С Сельтой заключили прямой контракт»

Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов рассказал о том, как испанская «Сельта» будет жить в Харькове, а также поделился мнением об ажиотаже в городе вокруг предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы.

- «Сельта» действительно живет в Супериоре (гольф-клуб, принадлежащий Сапронову – прим. ред.), а «Шахтер» живет в «Харьков Паласе». Мы ждем, готовимся. С «Сельтой» мы подписали прямой контракт, причем были нюансы. Сначала мы немножко расстроились, потому что в переговорах изначально принимал участие какой-то посредник. Они посмотрели другие гостиницы и вроде бы остановились на какой-то четырехзвездочной гостинице. Мы уже расстроились, но вдруг, примерно через неделю, на нас напрямую вышла «Сельта». Приехали два их представителя, провели полдня у нас в Супериоре, а затем мы заключили прямой контракт. Без турагентства, без посредников.

Сложностей никаких нет. Единственное, что по райдеру «Сельты» в гостинице должно быть 12 «твинов». «Твин» - это комната с двумя раздельными кроватями. У нас же, из 50 номеров только 10 «твинов». Сейчас мы докупили две кровати и делаем 11-й и 12-й номера. В остальном - все отлично. Кушать будут у нас, восстанавливаться будут у нас, баня, массаж - все у нас.

- В Харьков возвращаются еврокубки впервые за четыре года. Вы сами пойдете на этот матч?

- Пойду однозначно. Даже не знаю, что может помешать.

- А в городе, по вашим впечатлениям, ощущается ажиотаж?

- Пока я это ощущаю среди болельщиков и ультрас. Читаю форумы, люди планируют ехать группами. Все время спрашивают про билеты. Однозначно, желание пойти на этот матч есть. Не знаю, что может помешать собрать не полный стадион. Разве что 12 градусов мороза и сильный ветер. В этом году очень снежная зима, но надеюсь, что 23 февраля на «Металлисте» будет достойная поддержка украинского клуба.

Матч «Шахтер» - «Сельта» пройдет в Харькове 23 февраля.

Даниил ВЕРЕИТИН