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Юрий Габовда отказался подписывать контракт с Александрией

27-летний полузащитник буде искать другой клуб

  • 14.02.2017 17:42
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footboom.com. Юрий Габовда
© footboom.com. Юрий Габовда

Украинский хавбек Юрий Габовда, который находился на просмотре в «Александрии», отказался подписывать соглашение с клубом.  

«Спасибо большое Владимиру Богдановичу Шарану за то, что я был это время в расположении «Александрии». Очень уважаю его как человека и тренера, но в связи с определенными нюансами я решил не подписывать контракт с клубом.

В этом нет вины со стороны руководства или тренерского состава, это мое личное решение. Еще раз большое спасибо «Александрии». Желаю этому клубу всего хорошего, достижения больших успехов», — сказал Габовда.

Последние два сезона 27-летний полузащитник провел в чемпионате Беларуси в составе минского «Динамо» и «Гранита».

Источник — MatchDay

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