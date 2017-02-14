Юрий Габовда отказался подписывать контракт с Александрией

Украинский хавбек Юрий Габовда, который находился на просмотре в «Александрии», отказался подписывать соглашение с клубом.
«Спасибо большое Владимиру Богдановичу Шарану за то, что я был это время в расположении «Александрии». Очень уважаю его как человека и тренера, но в связи с определенными нюансами я решил не подписывать контракт с клубом.
В этом нет вины со стороны руководства или тренерского состава, это мое личное решение. Еще раз большое спасибо «Александрии». Желаю этому клубу всего хорошего, достижения больших успехов», — сказал Габовда.
Последние два сезона 27-летний полузащитник провел в чемпионате Беларуси в составе минского «Динамо» и «Гранита».
Источник — MatchDay
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