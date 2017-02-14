Вслед за матчем против «Локомотива» луганская «Заря» провела двухстороннюю встречу против чемпиона Казахстана - «Астаны».
Первые минуты встречи прошли в позиционной борьбе. И «Заря» и «Астана» попеременно владели мячом. На первый план выходили стандартные положения, в частности угловые, однако нанести акцентированный удар не смогла ни одна, ни другая команда.
В целом же, моментов было, откровенно говоря, мало. До ударов в створ ворот дело в первой 45-минутке так и не дошло.
Очень уверенно действовала оборона как «черно-белых», так и команды из Казахстана, поэтому практически все атаки заканчивались еще до подступов к штрафной.
Первый опасный момент в матче возник у наших ворот на 49-й минуте. Шитов на дальней штанге пытался замкнуть подачу в район вратарской, однако удар у него получился несильный и мяч пролетел мимо ворот.
А на 55-й минуте номинальные хозяева вышли вперед. Мужиков получил мяч в штрафной и нанес точный удар в дальний угол – мяч от штанги влетел в сетку – 1:0 в пользу «Астаны».
«Заря» ответила ударом головой Вячеслава Чечера – выше ворот.
Пропустив гол, луганчане активизировались, больше стали бежать в атаку, но защита казахов действовала надежно.
Таким образом, счет не изменился – 1:0.
Свой следующий поединок «Заря» проведет уже 16-го февраля. Наш соперник – «Шахтер» из Караганды.
«Астана» - «Заря» - 1:0 (0:0)
Гол: Мужиков, 55.
«Заря» в 1-м тайме: Олег Чуваев, Артём Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер (К), Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Паулиньо, Деннис Бонавентуре, Владислав Кулач.
«Заря» во 2-м тайме: Олег Чуваев (Алексей Шевченко, 61), Вячеслав Чечер (Михаил Шершень, 66), Рафаэль Форстер, Игорь Харатин (Желько Любенович, 58), Евгений Опанасенко (Григорий Ярмаш, 73), Паулиньо (Денис Безбородько, 74), Артем Сухоцкий (Эдуард Соболь, 56), Игорь Чайковский, Гегам Кадимян, Владислав Калитвинцев, Джаба Липартия.
«Астана»: Александр Мокин, Дмитрий Шомко, Марин Аничич, Евгений Постников, Игорь Шитов, Патрик Твумаси, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Аздрен Лулаку, Дидар Жалмукан, Роман Муртазаев.
«Астана» 1:0 «Заря»: гол Серикжана Мужикова pic.twitter.com/4XxhPIUe0U— ПФЛК (@pflkaz) 14 лютого 2017 р.
Источник — ФК Заря
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