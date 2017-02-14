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Габриэл Жезус выбыл на несколько месяцев

Бразилец травмировался в матче с «Борнмутом»

  • 14.02.2017 17:15
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skysports.com. Габриэл Жезус
© skysports.com. Габриэл Жезус

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус пропустит несколько месяцев из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Борнмута» (2:0)

Бразильский нападающий прошел медицинское обследование, вердикт врачей – перелом плюсневой кости. Сроки восстановления – 2-3 месяца.

Напомним, Габриэл Жезус перешел в стан «горожан» в зимнее трансферное окно.

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