Габриэл Жезус выбыл на несколько месяцев

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус пропустит несколько месяцев из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Борнмута» (2:0)
Бразильский нападающий прошел медицинское обследование, вердикт врачей – перелом плюсневой кости. Сроки восстановления – 2-3 месяца.
Напомним, Габриэл Жезус перешел в стан «горожан» в зимнее трансферное окно.
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