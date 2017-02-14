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Динамо – Бейджин Гоань. ВИДЕО LIVE!

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча начиная с 17:00

  • 14.02.2017 16:50
  • 1288 просмотров
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

14-го февраля киевское «Динамо» проведет товарищеский матч на втором тренировочном сборе в Испании.

«Бело-синие» встретятся с китайским «Бейджин Гоань». Эту игру болельщики смогут посмотреть в прямом эфире. Видеотрансляция начнется в 17:00 (время киевское).

Стартовый состав «Динамо»:

Источник — ФК Динамо Киев

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