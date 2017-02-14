Криштиану Роналду готов сыграть с Наполи

Мадридский «Реал» провел во вторник заключительную тренировку в рамках подготовки к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Наполи». Фабио Коэнтрао и Криштиану Роналду вернулись в общую группу, и в распоряжении главного тренера команды Зинедина Зидана находились все 24 игрока основного состава, к которым присоединился футболист «Кастильи» Энцо Зидан.

Напомним, Роналду получил болезненный удар по правой ноге в матче с «Осасуной» и пропустил вчерашнюю тренировку.