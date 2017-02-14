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Фанаты Металлиста: «Зозуля, спасибо! Мы с тобой!»

В Харькове появился щит в поддержку украинского форварда

  • 14.02.2017 16:45
  • 1028 просмотров
  • 2 комментария
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Фанаты Металлиста: «Зозуля, спасибо! Мы с тобой!»

В центре Харькова появился щит с изображением форварда «Бетиса» Романа Зозули в форме сборной Украины и текстом «Зозуля, спасибо! Мы с тобой!»

При этом буква «М» выполнена в стиле старого логотипа «Металлиста», который сейчас использует его преемник «Металлист 1925».

Таким образом харьковские фанаты хотят поддержать украинского нападающего, вынужденно оставшегося без футбола из-за беспочвенных обвинений в неонацизме со стороны фанатов «Райо Вальекано», за который игрок был должен выступать на правах аренды. Зозуля известен своей активной гражданской позицией и поддержкой украинской армии.

Сообщалось, что ФИФА дала согласие на возвращение Зозули в «Днепр», но днепровский клуб не в праве заявлять новых игроков в связи с санкциями ФИФА.

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    cia11
      cia11, 14.02.2017 16:50
    +4
    Красавцы
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    poproshenko2
    poproshenko2, 14.02.2017 17:22
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Хватит приписывать эту топорную пропаганду минстеця фанатам МХ. Этот щит никакого отношения к Металлисту не имеет.
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