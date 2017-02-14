Фанаты Металлиста: «Зозуля, спасибо! Мы с тобой!»

В центре Харькова появился щит с изображением форварда «Бетиса» Романа Зозули в форме сборной Украины и текстом «Зозуля, спасибо! Мы с тобой!»

При этом буква «М» выполнена в стиле старого логотипа «Металлиста», который сейчас использует его преемник «Металлист 1925».

Таким образом харьковские фанаты хотят поддержать украинского нападающего, вынужденно оставшегося без футбола из-за беспочвенных обвинений в неонацизме со стороны фанатов «Райо Вальекано», за который игрок был должен выступать на правах аренды. Зозуля известен своей активной гражданской позицией и поддержкой украинской армии.

Сообщалось, что ФИФА дала согласие на возвращение Зозули в «Днепр», но днепровский клуб не в праве заявлять новых игроков в связи с санкциями ФИФА.