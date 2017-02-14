Президентом запорожского Металлурга стал Андрей Богатченко

Футбольный клуб «Металлург Запорожье» возглавил новый президент. Вместо Владимира Цикуры эту должность занял Андрей Богатченко. Новоиспеченный руководитель ранее работал тренером вратарей в «Металлурге-2» и «Металлурге» U-19.
«Так получилось, что Владимир Цикура из-за своей занятости в других своих проектах сейчас часто отсутствует в Запорожье. Поэтому было принято решение принять управление клубом мне. Но отмечу, что интерес к «Металлургу» Владимир Валентинович не потерял, и будет продолжать участвовать в нашем проекте возрождения клуба», — рассказал новый президент.
Источник — ФК Металлург Запорожье
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