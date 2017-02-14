Что не запрещено, то разрешено?

Ну, Вы уже должны быть в курсе. Степаненко осенью намеренно получил предупреждение, для того чтобы пропустить ничего не решавший матч последнего тура в группе Лиги Европы и выйти «чистым» на плей-офф. И вот теперь УЕФА продлил его дисквалификацию на еще одну игру – 1/16 финала, с «Сельтой».

Начнем от печки – с того, что есть дисквалификация. Каковы ее цели? Наказать спортсмена за нарушение правил или неспортивное поведение. В данном случае, речь идет о втором. Ибо попытка избежать заслуженного наказания (или перенести его на более выгодный для команды период – не суть важно) неспортивна априори.

Если спортсмены будут сами определять, когда им удобнее отбывать дисквалификацию, тогда она потеряет свой смысл. И это так же очевидно, как то, что Тарас буквально выпрашивал желтую карточку своими действиями. Оттого и удивляет, что лишь менее 15% опрошенных на сайте согласны с тем, что футболисты не имеют права «обнулять» свои карточки.

Впрочем, здесь ларчик открывается просто: если бы речь шла об игроке «Сельты», что-то мне подсказывает, соотношение мнений резко изменилось бы в обратную сторону. Ребята, мы просто субъективны и предвзяты в данном конкретном случае. Поскольку дело касается игрока украинского клуба, за который нам послезавтра болеть.

Более трети опрошенных считают, что Степаненко не совершил ничего противозаконного. Это называется крючкотворством: дескать, а ну-ка, найдите мне, где в правилах футбола прописано, что нельзя выпрашивать карточки?

Не поверите, там много чего не прописано. В частности, что нельзя пинать судей по окончании игры. Но ведь за это дисквалифицируют. Пусть даже так смешно, как у нас.

Все мы умеем быть буквоедами, когда дело касается наших интересов. А я еще удивлялся, зачем нам так много юристов – куда ни плюнь, в юриста попадешь. Ну, разве что, если бухгалтера рядом не окажется. Так вот же – чтобы с помощью правового словоблудия выруливать из любой ситуации! По счастью, есть еще международный уровень, где иногда торжествует логика.

Впрочем, спорить тут бесполезно. Ибо тебе будут тыкать в лицо текстом правил, оперируя тем, что они и есть закон, а дальше – хоть трава не расти! Эта категория граждан мне слишком хорошо известна. Для тех, кто хотел бы разобраться: помимо норм права есть еще и нормы морали. И дальше цитата.

Одним из видов дисквалификации является лишение спортсмена за нарушение морально-этических норм поведения права выступать в спортивных соревнованиях на определенный срок.

Подпадает ли под это определение неспортивное поведение? Является ли оно аморальным в спорте? Безусловно.

Считаются ли неспортивным поведением желание избежать наказания пропуском важного матча и действия направленные на то, чтобы перенести его на другой срок? Да, потому что это попытка манипулирования судейством и регламентом в собственных целях. То есть, фактически жульничество.

Вор должен сидеть в тюрьме. И не в той, которую он выберет, а исключительно в определенной соответствующими органами. Место встречи изменить нельзя. Уж извините за сравнение, но так оно доходчивее.

Ведь что у нас получается? Игрок накопил грешков в виде карточек, и за это должен расплачиваться. Не только он, но и его клуб. А «обнуляя» карточки, они счастливо избегают расплаты, как ни в чем не бывало, выходя сухими из воды. Вы этого хотите? Или Вы хотите этого сугубо для своих команд? Так не бывает.

Увы, мы живем в обществе прагматиков, руководствующихся иезуитским девизом: «Цель оправдывает средства». Все, что полезно для достижения цели – хорошо. И подтверждение этому – то, что более половины опрошенных на сайте поддержали тезис: «Игрок сам виноват – нужно было просить карточку не так прямолинейно».

То есть, для них вообще не главное то, правильно ли поступил игрок. Главное – чтобы к нему нельзя было придраться. И, таки-да, все средства хороши. Но этим самым косвенно они подтверждают и то, что действия Тараса были умышленными и наказуемыми. А вот если не пойман – не вор. Опять извините за аналогию.

Никому не навязываю свое мнение, но, как по мне, такая философия ущербна. Все потому же, что во главе угла результат любой ценой. А это уже не спорт. Ведь, по большому счету, таким образом можно оправдывать и тот же допинг, к примеру.

Теперь о том, что наших бьют, а других прощают. В этом месте я всегда плачу.

Начнем с того, что УЕФА начал наказывать игроков дисквалификацией за умышленное получение предупреждений с целью пропуска следующей игры лишь шесть лет назад. До этого в подобных случаях практиковались денежные штрафы. Однако, когда случаи участились и происходили на высоком уровне, это потребовало ужесточения мер.

В частности, этому способствовала известная история с мадридским королевским театром марионеток Жозе Моуринью. В ноябре 2010 года, в матче Лиги чемпионов против «Аякса», через Дудека и Касильяса он дал указание Хаби Алонсо и Рамосу, чтобы те «обнулились» перед плей-офф. Оба ударным трудом заработали по второму «горчичнику» в матче.

Все было, что называется, шито белыми нитками. Оба явно тянули время, вводя мяч в игру. В итоге все четыре игрока и тренер были оштрафованы, но автор сценария и режиссер – Моуринью уже тогда получил Оскара, в виде двухматчевой дисквалификации. Так был создан прецедент.

Через 5 месяцев, в четвертьфинале Лиги Европы с «Твенте» умышленно получили предупреждения в концовке матча, при счете 5:1, чтобы отбыть дисквалификацию в «ответке», игроки «Вильярреала» Нилмар и Касорла.

Оба были оштрафованы на 20 тысяч евро – как и Алонсо с Рамосом. Кроме того на 60 тысяч оштрафовали клуб. А вот умысел в похожих действиях барселонца Иньесты днем ранее в матче Лиги чемпионов против «Шахтера» доказать не удалось. То ли его действительно не было, то ли Андрес оказался более талантливым актером.

Со следующего сезона УЕФА уже наказывал не только штрафами, но и продлением дисквалификации. Вот только реального применения этой меры навскидку не припомню. Хоть и была схожая ситуация в «Реале». Не поверите, с теми же Алонсо и Рамосом, что, согласитесь, любопытно уже по определению. Четыре года назад в первом четвертьфинале с «Галатасараем», при счете 3:0, оба получили предупреждения и «обнулились» перед полуфиналом. УЕФА не нашел умысла в их действиях. Конечно, можно говорить о том, что при таком счете в конце игры спорить с арбитром и откидывать мяч может только слабоумный, но все это лирика…

А вот Степаненко ни слабослышащим, ни «заторможенным» в игре с «Коньяспором» (когда он не спешил выполнять указания судьи) экспертиза УЕФА не признала. Ну что тут будешь делать!

Поистине уникальный случай имел место в соревнованиях под эгидой ФИФА. В последние полтайма отборочного матча чемпионата мира-2014, при счете 2:0, сразу пять игроков сборной Узбекистана, как сказал бы соотечественник их соперников Равшан, самоубилися-ма. Все они, получив предупреждения, должны были пропускать не имевший турнирного значения следующий матч.

Каждый из творческих узбеков был оштрафован на 3 тысячи швейцарских франков, а их тамошняя ФФУ – на 18 тысяч. При этом все пятеро были дисквалифицированы дополнительно на первый матч следующего этапа отбора.

Для нас с Вами здесь важно то, что между преступлением и наказанием прошло столько же времени, как в случае Степаненко. Тогда тоже игра состоялась в ноябре, а решение было принято в феврале. То есть, это обычная практика, и говорить о том, что кто-то специально тянул с приговором, дабы насолить «Шахтеру», неправомерно.

Судя по всему, не стало это неожиданностью и для самого клуба. Ходишь в школу, ходишь, а тут – бац, и о-па, Степа! Так оно видится некоторым из нас. Но, видимо, не тренерскому штабу команды. Ибо, кто внимательно прочел текст новости о дисквалификации, от того не ускользнуло следующее предложение.

Нужно отметить, что в «Шахтере» о дисквалификации Степаненко, скорее всего, знали давно: в контрольных матчах на сборах Пауло Фонсека наигрывал в центре поля связку Фред-Малышев.

Тогда об чем теперь разговор? По-моему, тема исчерпана.