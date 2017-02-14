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Шахтер в Португалии: теория и тактика

«Горняки» продолжают подготовку к поединку Лиги Европы

  • 14.02.2017 15:43
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Подготовка «Шахтера» к поединку с «Сельтой» вошла в финальную фазу.

Утром команда провела теоретическое занятие, после чего отправилась на тренировочное поле. Сессия вновь сопровождалась дождем.

Однако футболистам некогда обращать внимание на погодные условия – сто минут тренировки прошли на одном дыхании. Большое внимание уделили тактическим упражнениям, отдельно поработали над стандартными положениями.

Завтра утром «Шахтер» переедет в испанский Виго, а вечером проведет открытую тренировку и пресс-конференцию, посвященные первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

Источник — ФК Шахтер

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