Шахтер в Португалии: теория и тактика

Последние комментарии

Что не запрещено, то разрешено? 16:14 — zac76 Не радуйтесь сильно, ибо бумеранг в данном случае оч коварная вещь, неизвестно, кого потом ударит... 16:05 — furiales Справедливо, никто из менеджмента Шахтёра даже не пытался опротестовать решение или дать какой-ли... 16:03 — vs-2006-vs Это божественный бумеранг "fair play" 15:58 — justhateme Справедливо всё. Пусть Степаша сидит на трибунке и смотрит матч.

Грозный покинул Динамо Тбилиси 16:11 — Владимир Копяк Если не ошибаюсь, у него в команде умирали молодые игроки от передоза допинга, или я ошибаюсь? Да...

Алавес - Барселона 16:10 — ulishna12 и всё же в кубке у Барсы не будет лёгкой прогулки.Алавес мог спецом слить матч что б потом вжарит...

14-летний хоккеист Витязя умер после драки с одноклубниками 16:04 — justhateme Жесть. У людей трагедия, 14летний пацан умер. А наши бравые тролли-коменататоры злорадствуют и ищ...

Уже несколько российских спортсменов вернули олимпийские медали 16:03 — loklo21 Какая "любовь" у украинских сми именно к российским спортсменам)))). Всех лишают, но ос...