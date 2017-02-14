Динамо приобрело Кадара в рассрочку

Віце-президент «Леха» Пйотр Рутковський розповів видданню Gazeta Wyborcza, що польський клуб продав угорського гравця Тамаш Кадара київському «Динамо» на виплат.



«Ми знали ціну цього гравця, тому переговори тривали довго. «Лех» не міг погодитись на будь-які умови і продавати його дешево. Тим більше, ми не хотіли погоджуватися на ризиковані для нас умови. Ми розуміємо, що виплатити таку суму за один раз важко. Тому «Динамо» платитиме за трансфер гравця на виплат. Ми обумовили, що ця сума повинна бути в безпеці і з виплатами не сталось жодних сюрпризів. Нам важливо, щоб «Динамо» потрапило в Лігу чемпіонів в наступному сезоні, адже перед її початком клуб перевірять представники УЄФА», - зазначив Пйотр Рутковський.



Угорський захисник Тамаш Кадар перейшов у київське «Динамо» в лютому 2017 року. Орієнтовна сума трансферу гравця становить близько €2,5 млн.