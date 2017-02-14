Динамо – Бейджин Гоань: последние новости перед игрой

Во вторник, 14 февраля, киевское «Динамо» сыграет пятый контрольный матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона. Третий раз за нынешние сборы соперником «бело-синих» выступит представитель китайской Суперлиги – на этот раз «Бейджин Гоань».
По сравнению со вчерашним днем, сегодня в Марбелье установилась солнечная погода, поэтому традиционная для дней матча прогулка по набережной была для футболистов в радость.
В поединке с «Бейджин Гоань» со стартовых минут планируется участие следующих игроков: Рудько, Морозюк, Пантич, Вида, Антунеш, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Ярмоленко, Гонсалес, Беседин.
Напомним, что матч «Динамо» – «Бейджин Гоань» состоится в Marbella Football Center, но не на тренировочном поле, как вчерашний поединок, а на центральном. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
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