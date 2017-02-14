Сегодня, в 15 часов по Киеву луганскую «Зарю» ждет встреча с казахстанской «Астаной».
Стартовый состав «Зари»: Олег Чуваев, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Паулиньо, Деннис Бонавентуре, Владислав Кулач.
Запасные: Игорь Левченко, Алексей Шевченко, Игорь Чайковский, Денис Безбородько, Анджело Качавенда, Гегам Кадимян, Владислав Калитвинцев, Джаба Липартия, Желько Любенович, Иван Петряк, Егор Шалфеев, Михаил Шершень, Эдуард Соболь, Григорий Ярмаш.
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
Источник — ФК Заря
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