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Астана – Заря. ВИДЕО LIVE!

Следите за прямой трансляцией товарищеского поединка начиная с 15:00

  • 14.02.2017 14:35
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ФК Заря
© ФК Заря

Сегодня, в 15 часов по Киеву луганскую «Зарю» ждет встреча с казахстанской «Астаной».

Стартовый состав «Зари»: Олег Чуваев, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Руслан Бабенко, Игорь Харатин, Паулиньо, Деннис Бонавентуре, Владислав Кулач.

Запасные: Игорь Левченко, Алексей Шевченко, Игорь Чайковский, Денис Безбородько, Анджело Качавенда, Гегам Кадимян, Владислав Калитвинцев, Джаба Липартия, Желько Любенович, Иван Петряк, Егор Шалфеев, Михаил Шершень, Эдуард Соболь, Григорий Ярмаш.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Источник — ФК Заря

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