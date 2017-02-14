Предыдущий матч «Интера» в чемпионате Италии получился не только ключевым в туре, но и скандальным. «Нерадзурри» проиграли «Ювентусу» в Турине и сделали это с грандиозными кривотолками в прессе. После игры на «Джи Стэдиум» Перишич и Икарди лишились права попадания в состав по причине дисквалификации. Из-за отсутствия капитана миланцев на поле с первых минут вышел Паласио. И аргентинский ветеран довольно скоро получил возможность проявить себя. На десятой минуте Мариу подал штрафной удар и Паласио головой нанёс удар по воротам. Скорупски отразил удар в упор, но вскоре «Эмполи» всё-таки пропустил. Паласио головой продлил полёт «свечки», запущенной в пределах штрафной гостей. На дальней штанге оказался Эдер и бразильский форвард, добившийся права выступать за сборную Италии, собственной грудью внёс мяч за «ленточку».

Гости справились с волнением и заставили Хандановича в середине первого тайма вступить в игру. Эль-Каддури нагло пошёл в обводку, прошёл нескольких человек и нанёс обводящий удар в дальний угол, с которым справился Ханданович. Пять минут спустя миланцы требовали от арбитра назначения пенальти. Диуссе соприкоснулся в своей штрафной с Эдером и судья при желании мог назначить 11-метровый, но решение рефери пропустить данный эпизод было освистано трибунами «Сан-Сиро». Во второй половине игры «змеи» очень скоро добились двукратного преимущества. Эдер шикарным пасом нашёл на дальней штанге Кандреву и Антонио, проваливший предыдущий тур, также с нескольких метров перевёл мяч в ворота Скорупски. «Эмполи» очнулся и несколько раз тревожил владения Хандановича. У «Интера» снова вышел на замену Габриэл Барбоза, но и на сей раз бразильский новобранец «Интера» не добился поставленного результата. Миланцы победили и продолжили целиться на зону Лиги чемпионов. Что касается «Эмполи», то гости сохранили за собой семнадцатое место.

«Интер» - «Эмполи» - 2:0

Голы: Эдер, 14, Кандрева, 54.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио (Ансальди 46), Мурильо, Миранда, Мариу, Гальярдини, Медель, Кондогбиа, Паласио (Габриэль 74), Кандрева, Эдер (Пинамонти 80).

«Эмполи»: Скорупски, Весели, Лорини, Чосич, Димарко (Барба 65), Эль Хаджи, Крунич (Зайц 76), Эль-Каддури (Тельо 82), Кроче, Маккароне, Пуччарелли.

Предупреждены: Кондогбиа - Эль-Каддури, Димарко.





«Кальяри» – типичная домашняя команда. Двадцать три из двадцати семи очков в текущем розыгрыше Серии А «красно-синие» набрали в родных стенах. На стадионе «Сант-Элия» команда Массимо Растелли в этом сезоне проиграла только «Наполи» и «Фиорентине». Любопытно, что в обоих случаях «островитяне» получали в свои ворота по пять мячей. В двадцать четвёртом туре чемпионата «Кальяри» принимал чемпиона последних лет. «Ювентус» не планировал давать надежды выигравшим свои матчи игрового дня «Роме» и «Наполи». Так что подопечные Массимилиано Аллегри относились к игре со всей серьёзностью. Начало матча получилось на редкость нервным. Чуть ли не каждый стык между футболистами сопровождался эмоциональным всплеском не только на поле, но и на трибунах. Неприятным моментом для «Ювентуса» стало повреждение Джорджо Кьеллини. Только семнадцать минут защитник провёл на поле, прежде чем его в срочном порядке заменил Даниэле Ругани. Что до игры, то она практически не включала в себя моментов. Команды с переменным успехом строили свои атаки, однако Рафаэл и Джанлуиджи Буффон не имели вратарской работы.

В дальнейшем игра продолжала оставаться не самой привлекательной для нейтрального зрителя. По сути, первый же по-настоящему опасный момент в матче завершился забитым голом. Восстановившийся после травмы спины Клаудио Маркизио сделал прекрасную проникающую передачу в чужую штрафную площадь, Гонсало Игуаин справа под углом вышел на голкипера и первым касанием мягко перебросил его! После гола «Ювентус» стал чувствовал себя гораздо увереннее. «Кальяри» изо всех сил старался провести хоть одну толковую атаку, но не преуспел в этом. За весь тайм «красно-синие» ни разу не потревожили Буффона. Кстати, «старая синьора» к перерыву нанесла один удар в створ, который и стал результативным. После перерыва «Ювентусу» очень быстро удалось упрочить преимущество в счёте. Второй удар команды Массимилиано Аллегри в створ превратился в гол, причём снова отличился Гонсало Игуаин. Аргентинский форвард с правого края чужой штрафной площади в футзальном стиле пробил по неудобной для голкипера траектории – Рафаэл не помог «Кальяри», и мяч оказался в сетке.

Стоит отдать должное «Кальяри» – подопечные Массимо Растелли с большим желанием шли в атаку, намереваясь провести хотя бы один гол. Болельщики определённо заслуживали этого, ведь они прекрасно поддерживали свою команду с первой до последней секунды. Ближе к средине второго тайма перспективный удар из-за пределов штрафной площади нанёс Маурисио Исла – мяч пролетел недалеко от левого верхнего угла. Через несколько минут хозяева остались в меньшинстве, и интрига совсем умерла. Николо Барелла грубо сыграл против только вышедшего на поле Пьянича, за что арбитр показал нарушителю вторую за вечер жёлтую карточку. Даже в меньшинстве «Кальяри» не стеснялся атаковать.

За двадцать минут до конца основного времени Фабио Пизакане классно пробил из-за пределов штрафной площади, но Джанлуиджи Буффон в прыжке сотворил яркий сэйв. В ответной атаке «Ювентуса» шанс довести дело до разгрома имел Марио Манджукич. Хорватский форвард бил головой, казалось, наверняка после подачи с правого фланга, однако мяч направлен в створ не был. В скором времени Бруну Алвеш качественно пробивал со штрафного – игровой снаряд пролетел чуть левее рамки, а Буффон даже не шелохнулся. На последних минутах «старая синьора» едва не провела третий гол. Удар Манджукича приняла на себя перекладина, а после добивания от Дибалы сэйв совершил Рафаэл. Итоговый счёт - 0:2. «Ювентус» положил очередные три очка в копилку. Любопытно, что за игру команда Массимилиано Аллегри нанесла всего три удара в створ ворот соперника. Два из них нанёс Гонсало Игуиан, ставший автором дубля.

«Кальяри» - «Ювентус» - 0:2

Голы: Игуаин, 37, 47.

«Кальяри»: Рафаэл, Мурру, Алвеш, Пизакане (Падоин 82), Капуано, Дессена (Ионицэ 62), Ди Дженнаро, Исла, Барелья, Сау, Боррьелло (Ибарбо 75).

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Сандро, Кьеллини (Ругани 18), Маркизио (Пьянич 67), Хедира, Игуаин, Дибала (Лемина 90+1), Куадрадо, Манджукич.

Предупреждены: Барелья, Исла, Ди Дженнаро - Лихтштайнер, Кьеллини, Маркизио, Куадрадо, Манджукич.

Удалён: Барелья.





«Россонери» славно начали осенью, но из-за осечек на старте календарного 2017 года миланцы потеряли шансы попасть по итогам чемпионата в зону Лиги чемпионов. «Милан» подходил к матчу с «Лацио» в не самом благопристойном состоянии. Череда осечек в исполнении «россонери» помешала им вклиниться в гонку за зону Лиги чемпионов и только победа в Вечном городе гарантировала ломбардийцам продолжение борьбы на всех фронтах. По сравнению с тем, какое напряжение испытывал арбитр матча «Кальяри» - «Ювентус» сутками раньше, для Антонио Дамато всё вышло намного спокойнее. На пятнадцатой минуте вратарям двух клубов пришлось впервые вступать в игру. Это Билья пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Доннарумма отразил мяч и защитники «россонери» подстраховали своего голкипера. Минутой позже Пароло выполнил подачу в центр штрафной с левого фланга, Иммобиле пробил головой по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.

Защитники «Милана» периодически позволяли соперникам создавать у своих владений угрозу. На двадцать восьмой минуте Иммобиле пробил по воротам из центра штрафной площади, Сапата блокировал удар, но мяч каким-то образом вылетел за пределы поля. До конца первой половины игры оставались считанные секунды, когда Пароло выполнил передачу в штрафную на Иммобиле. Чиро пошёл на Доннарумму и Джи-Джи-младший пришлось нарушать правила. Дамато указал на «точку», после которой Билья пробил на силу в самый угол ворот. Во второй половине защитники «Милана» продолжали время от времени куролесить у своих владений. Фелипе Андерсон, будь он более искусным исполнителем моментов, мог наказывать оборонцев «россонери» за расхлябанность при игре в одно - два касание. Бразилец не только бил сам, но и пасовал в адрес партнёров, которые старались успевать за лучшим футболистом.

Будь они более расторопными «Лацио» бы не пришлось терять очки после одной ошибки у своих ворот на восемьдесят шестой минуте. Соса перехватил мяч у Милинковича-Савича, выполнил передачу на Сусо, затем Сусо ворвался в штрафную, ушёл от Бильи и Раду, а затем нанёс удар в дальний угол ворот. Стракоша был бессилен помочь своей команде - 1:1. «Милан» вырвал ничью, но и она не сыграла большой роли в турнирном плане.

«Лацио» - «Милан» - 1:1

Голы: Билья, 45+1, с пенальти - Сусо, 85.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Худт, Баста, Раду (Габаррон 87), Андерсон (Ломбарди 87), Билья, Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кейта (Лулич 65).

«Милан»: Доннарумма, Абате, Гомес, Сапата, Вангьони, Поли (Фернандес 77), Пашалич, Локателли (Соса 53), Сусо, Окампос (Лападула 63), Делофеу.

Предупреждены: Раду, Милинкович-Савич - Вангьони, Фернандес.





Турнирная таблица:





Максим ГРОЗНЫЙ