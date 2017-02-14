Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Спасение Милана, синхронные победы лидеров в Италии

Sport.ua рассказывает о самых интересных матчах 24-го тура итальянской Серии А

  • 14.02.2017 14:29
  • 25 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Facebook
© Facebook
Предыдущий матч «Интера» в чемпионате Италии получился не только ключевым в туре, но и скандальным. «Нерадзурри» проиграли «Ювентусу» в Турине и сделали это с грандиозными кривотолками в прессе. После игры на «Джи Стэдиум» Перишич и Икарди лишились права попадания в состав по причине дисквалификации. Из-за отсутствия капитана миланцев на поле с первых минут вышел Паласио. И аргентинский ветеран довольно скоро получил возможность проявить себя. На десятой минуте Мариу подал штрафной удар и Паласио головой нанёс удар по воротам. Скорупски отразил удар в упор, но вскоре «Эмполи» всё-таки пропустил. Паласио головой продлил полёт «свечки», запущенной в пределах штрафной гостей. На дальней штанге оказался Эдер и бразильский форвард, добившийся права выступать за сборную Италии, собственной грудью внёс мяч за «ленточку».
 
Гости справились с волнением и заставили Хандановича в середине первого тайма вступить в игру. Эль-Каддури нагло пошёл в обводку, прошёл нескольких человек и нанёс обводящий удар в дальний угол, с которым справился Ханданович. Пять минут спустя миланцы требовали от арбитра назначения пенальти. Диуссе соприкоснулся в своей штрафной с Эдером и судья при желании мог назначить 11-метровый, но решение рефери пропустить данный эпизод было освистано трибунами «Сан-Сиро». Во второй половине игры «змеи» очень скоро добились двукратного преимущества. Эдер шикарным пасом нашёл на дальней штанге Кандреву и Антонио, проваливший предыдущий тур, также с нескольких метров перевёл мяч в ворота Скорупски. «Эмполи» очнулся и несколько раз тревожил владения Хандановича. У «Интера» снова вышел на замену Габриэл Барбоза, но и на сей раз бразильский новобранец «Интера» не добился поставленного результата. Миланцы победили и продолжили целиться на зону Лиги чемпионов. Что касается «Эмполи», то гости сохранили за собой семнадцатое место.
 
«Интер» - «Эмполи» - 2:0
Голы: Эдер, 14, Кандрева, 54.
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио (Ансальди 46), Мурильо, Миранда, Мариу, Гальярдини, Медель, Кондогбиа, Паласио (Габриэль 74), Кандрева, Эдер (Пинамонти 80).
«Эмполи»: Скорупски, Весели, Лорини, Чосич, Димарко (Барба 65), Эль Хаджи, Крунич (Зайц 76), Эль-Каддури (Тельо 82), Кроче, Маккароне, Пуччарелли.
Предупреждены: Кондогбиа - Эль-Каддури, Димарко.

 
 
«Кальяри» – типичная домашняя команда. Двадцать три из двадцати семи очков в текущем розыгрыше Серии А «красно-синие» набрали в родных стенах. На стадионе «Сант-Элия» команда Массимо Растелли в этом сезоне проиграла только «Наполи» и «Фиорентине». Любопытно, что в обоих случаях «островитяне» получали в свои ворота по пять мячей. В двадцать четвёртом туре чемпионата «Кальяри» принимал чемпиона последних лет. «Ювентус» не планировал давать надежды выигравшим свои матчи игрового дня «Роме» и «Наполи». Так что подопечные Массимилиано Аллегри относились к игре со всей серьёзностью. Начало матча получилось на редкость нервным. Чуть ли не каждый стык между футболистами сопровождался эмоциональным всплеском не только на поле, но и на трибунах. Неприятным моментом для «Ювентуса» стало повреждение Джорджо Кьеллини. Только семнадцать минут защитник провёл на поле, прежде чем его в срочном порядке заменил Даниэле Ругани. Что до игры, то она практически не включала в себя моментов. Команды с переменным успехом строили свои атаки, однако Рафаэл и Джанлуиджи Буффон не имели вратарской работы.
 
В дальнейшем игра продолжала оставаться не самой привлекательной для нейтрального зрителя. По сути, первый же по-настоящему опасный момент в матче завершился забитым голом. Восстановившийся после травмы спины Клаудио Маркизио сделал прекрасную проникающую передачу в чужую штрафную площадь, Гонсало Игуаин справа под углом вышел на голкипера и первым касанием мягко перебросил его! После гола «Ювентус» стал чувствовал себя гораздо увереннее. «Кальяри» изо всех сил старался провести хоть одну толковую атаку, но не преуспел в этом. За весь тайм «красно-синие» ни разу не потревожили Буффона. Кстати, «старая синьора» к перерыву нанесла один удар в створ, который и стал результативным. После перерыва «Ювентусу» очень быстро удалось упрочить преимущество в счёте. Второй удар команды Массимилиано Аллегри в створ превратился в гол, причём снова отличился Гонсало Игуаин. Аргентинский форвард с правого края чужой штрафной площади в футзальном стиле пробил по неудобной для голкипера траектории – Рафаэл не помог «Кальяри», и мяч оказался в сетке.
 
Стоит отдать должное «Кальяри» – подопечные Массимо Растелли с большим желанием шли в атаку, намереваясь провести хотя бы один гол. Болельщики определённо заслуживали этого, ведь они прекрасно поддерживали свою команду с первой до последней секунды. Ближе к средине второго тайма перспективный удар из-за пределов штрафной площади нанёс Маурисио Исла – мяч пролетел недалеко от левого верхнего угла. Через несколько минут хозяева остались в меньшинстве, и интрига совсем умерла. Николо Барелла грубо сыграл против только вышедшего на поле Пьянича, за что арбитр показал нарушителю вторую за вечер жёлтую карточку. Даже в меньшинстве «Кальяри» не стеснялся атаковать.
 
За двадцать минут до конца основного времени Фабио Пизакане классно пробил из-за пределов штрафной площади, но Джанлуиджи Буффон в прыжке сотворил яркий сэйв. В ответной атаке «Ювентуса» шанс довести дело до разгрома имел Марио Манджукич. Хорватский форвард бил головой, казалось, наверняка после подачи с правого фланга, однако мяч направлен в створ не был. В скором времени Бруну Алвеш качественно пробивал со штрафного – игровой снаряд пролетел чуть левее рамки, а Буффон даже не шелохнулся. На последних минутах «старая синьора» едва не провела третий гол. Удар Манджукича приняла на себя перекладина, а после добивания от Дибалы сэйв совершил Рафаэл. Итоговый счёт - 0:2. «Ювентус» положил очередные три очка в копилку. Любопытно, что за игру команда Массимилиано Аллегри нанесла всего три удара в створ ворот соперника. Два из них нанёс Гонсало Игуиан, ставший автором дубля.
 
«Кальяри» - «Ювентус» - 0:2
Голы: Игуаин, 37, 47.
«Кальяри»: Рафаэл, Мурру, Алвеш, Пизакане (Падоин 82), Капуано, Дессена (Ионицэ 62), Ди Дженнаро, Исла, Барелья, Сау, Боррьелло (Ибарбо 75).
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Сандро, Кьеллини (Ругани 18), Маркизио (Пьянич 67), Хедира, Игуаин, Дибала (Лемина 90+1), Куадрадо, Манджукич.
Предупреждены: Барелья, Исла, Ди Дженнаро - Лихтштайнер, Кьеллини, Маркизио, Куадрадо, Манджукич.
Удалён: Барелья.

 
 
«Россонери» славно начали осенью, но из-за осечек на старте календарного 2017 года миланцы потеряли шансы попасть по итогам чемпионата в зону Лиги чемпионов. «Милан» подходил к матчу с «Лацио» в не самом благопристойном состоянии. Череда осечек в исполнении «россонери» помешала им вклиниться в гонку за зону Лиги чемпионов и только победа в Вечном городе гарантировала ломбардийцам продолжение борьбы на всех фронтах. По сравнению с тем, какое напряжение испытывал арбитр матча «Кальяри» - «Ювентус» сутками раньше, для Антонио Дамато всё вышло намного спокойнее. На пятнадцатой минуте вратарям двух клубов пришлось впервые вступать в игру. Это Билья пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Доннарумма отразил мяч и защитники «россонери» подстраховали своего голкипера. Минутой позже Пароло выполнил подачу в центр штрафной с левого фланга, Иммобиле пробил головой по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.
 
Защитники «Милана» периодически позволяли соперникам создавать у своих владений угрозу. На двадцать восьмой минуте Иммобиле пробил по воротам из центра штрафной площади, Сапата блокировал удар, но мяч каким-то образом вылетел за пределы поля. До конца первой половины игры оставались считанные секунды, когда Пароло выполнил передачу в штрафную на Иммобиле. Чиро пошёл на Доннарумму и Джи-Джи-младший пришлось нарушать правила. Дамато указал на «точку», после которой Билья пробил на силу в самый угол ворот. Во второй половине защитники «Милана» продолжали время от времени куролесить у своих владений. Фелипе Андерсон, будь он более искусным исполнителем моментов, мог наказывать оборонцев «россонери» за расхлябанность при игре в одно - два касание. Бразилец не только бил сам, но и пасовал в адрес партнёров, которые старались успевать за лучшим футболистом.
 
Будь они более расторопными «Лацио» бы не пришлось терять очки после одной ошибки у своих ворот на восемьдесят шестой минуте. Соса перехватил мяч у Милинковича-Савича, выполнил передачу на Сусо, затем Сусо ворвался в штрафную, ушёл от Бильи и Раду, а затем нанёс удар в дальний угол ворот. Стракоша был бессилен помочь своей команде - 1:1. «Милан» вырвал ничью, но и она не сыграла большой роли в турнирном плане.
 
«Лацио» - «Милан» - 1:1
Голы: Билья, 45+1, с пенальти - Сусо, 85.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Худт, Баста, Раду (Габаррон 87), Андерсон (Ломбарди 87), Билья, Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кейта (Лулич 65).
«Милан»: Доннарумма, Абате, Гомес, Сапата, Вангьони, Поли (Фернандес 77), Пашалич, Локателли (Соса 53), Сусо, Окампос (Лападула 63), Делофеу.
Предупреждены: Раду, Милинкович-Савич - Вангьони, Фернандес.

 
 
Все матчи тура:

24-й тур
10.02.17, FT
Наполи
2 : 0
Дженоа
 
11.02.17, FT
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
 
12.02.17, FT
Кротоне
0 : 2
Рома
 
12.02.17, FT
Интер Милан
2 : 0
Эмполи
 
12.02.17, FT
Сассуоло
1 : 3
Кьево
 
12.02.17, FT
Палермо
1 : 3
Аталанта
 
12.02.17, FT
Торино
5 : 3
Пескара
 
12.02.17, FT
Сампдория
3 : 1
Болонья
 
12.02.17, FT
Кальяри
0 : 2
Ювентус
 
13.02.17, FT
Лацио
1 : 1
Милан
 
 
 
Турнирная таблица:

 
 
Максим ГРОЗНЫЙ
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.