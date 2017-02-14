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Зозуля не может вернуться в Днепр из-за трансферного запрета для клуба

ФИФА дала «зеленый свет» на возврат в Украину, но ситуация не вышла из тупика

  • 14.02.2017 14:28
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as.com. Роман Зозуля
© as.com. Роман Зозуля

Международная федерация футбола разрешила форварду «Бетиса» Роману Зозуле возвратиться в «Днепр».

Однако украинский клуб лишен права подписывать новых игроков, поэтому дело 27-летнего нападающего зашло в тупик.

По словам Хосе Лоренцо Хименеса, который представляет интересы Зозули, единственный вариант для футболиста продолжать играть это примирение с болельщиками «Райо Вальекано», но они выступают против этого.

Источник — As.com

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