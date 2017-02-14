Зозуля не может вернуться в Днепр из-за трансферного запрета для клуба

Международная федерация футбола разрешила форварду «Бетиса» Роману Зозуле возвратиться в «Днепр».
Однако украинский клуб лишен права подписывать новых игроков, поэтому дело 27-летнего нападающего зашло в тупик.
По словам Хосе Лоренцо Хименеса, который представляет интересы Зозули, единственный вариант для футболиста продолжать играть это примирение с болельщиками «Райо Вальекано», но они выступают против этого.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.