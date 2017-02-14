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ВИДЕО ДНЯ. Супергол в матче итальянской Серии В

Нападающий «Перуджи» забил невероятный гол

  • 14.02.2017 13:56
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LaPresse. «Тернана» - «Перуджа»
© LaPresse. «Тернана» - «Перуджа»

В поединке 25-го тура Серии В «Тернана» - «Перуджа» был забит только один гол, но зато какой! Отличился форвард гостей Франческо Никастро:

Источник — Sport.ua

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