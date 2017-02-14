В поединке 25-го тура Серии В «Тернана» - «Перуджа» был забит только один гол, но зато какой! Отличился форвард гостей Франческо Никастро:
Источник — Sport.ua
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В поединке 25-го тура Серии В «Тернана» - «Перуджа» был забит только один гол, но зато какой! Отличился форвард гостей Франческо Никастро:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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