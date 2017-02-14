Футболисты Актобе остались недовольны грубостью Стали

Футболисты «Актобе» остались недовольны грубой игрой украинской «Стали» в товарищеском матче на сборах в Турции.
Игра проходила вчера, 13 февраля, и завершилась со счетом 2:0. Оба гола «Сталь» забила в первом тайме.
Стоит отметить, что обе команды на двоих заработали шесть желтых карточек. Трижды арбитр показывал предупреждения футболистам «Актобе» и столько же - игрокам «Стали».
Аргентинский полузащитник «Актобе» Чако Торрес получил ушиб головы. В своем Instagram он поделился фотографией повреждения.
Свое мнение о грубой игре «Стали» выразил и бразильский хавбек Витор Жуниор. «Результат товарищеской игры. Я травмирован», - подписал следующее фото футболист:
«Мне кажется, сегодня было UFC»:
Источник — vesti.kz
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