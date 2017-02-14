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Футболисты Актобе остались недовольны грубостью Стали

Игроки казахстанской команды получили травмы в спарринге

  • 14.02.2017 13:30
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Футболисты «Актобе» остались недовольны грубой игрой украинской «Стали» в товарищеском матче на сборах в Турции. 
 
Игра проходила вчера, 13 февраля, и завершилась со счетом 2:0. Оба гола «Сталь» забила в первом тайме. 
 
Стоит отметить, что обе команды на двоих заработали шесть желтых карточек. Трижды арбитр показывал предупреждения футболистам «Актобе» и столько же - игрокам «Стали». 
 
Аргентинский полузащитник «Актобе» Чако Торрес получил ушиб головы. В своем Instagram он поделился фотографией повреждения. 
 
 
Свое мнение о грубой игре «Стали» выразил и бразильский хавбек Витор Жуниор. «Результат товарищеской игры. Я травмирован», - подписал следующее фото футболист: 
 
 
«Мне кажется, сегодня было UFC»:


Источник — vesti.kz

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