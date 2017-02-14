Футболисты Актобе остались недовольны грубостью Стали

Ваша песенка спета. (с)

куди світ цей котиться? шо ж ви за люди???

Та чого вы так Артемона тролите Команда грае так як дозволяе суперник, а це на хвилинку Дортму...

"ватан" а зачем тебе украинец,ты поведай когда первый соссиец появился в НХЛ?ты же долж...

Нах,,р вы приводите сравнение голкипера Аризоны с какими-то Хабибулиными??? Это украинский портал...