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Ураганные 138 секунд Мане, осечка Челси и второе место МанСити

Sport.ua подводит итоги 25-го тура английской Премьер-лиги

  • 14.02.2017 14:18
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facebook.com. Садио Мане
© facebook.com. Садио Мане

«Канониры» прерывают серию из поражений

Команда Арсена Венгера после двух поражений кряду наконец-то одержала первую победу в чемпионате за последние три недели. «Арсенал» взял верх над «Халл Сити», который очень хорошо провел последние встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Героем матча стал Алексис Санчес, оформивший четвертый дубль в сезоне.

Сначала чилиец в концовке первого тайма удачно сыграл на добивании (с помощью своей же руки), а затем уже в компенсированное к поединку время реализовал пенальти. Стоит отдать должное и «тиграм», очень упорно сражавшихся на протяжении всего матча. Были и моменты у ворот Петра Чеха (в основном вся опасность в атаке «Халла» исходила от Умара Ньяссе), но чешский голкипер действовал на последнем рубеже безупречно. 

Таким образом, «Арсенал» добыл важнейшую победу, которая сохранила лондонцам место в Лиге чемпионов. А для «Халла» поражение стало вторым в пяти матчах под руководством Марку Силвы. Кроме того, «тигры» впервые в феврале пропустили в свои ворота.    

«Арсенал» - «Халл Сити» 2:0 (ВИДЕО)
Голы: Санчес, 34, 90+3 (с пенальти)
«Арсенал»: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Гиббс – Окслейд-Чемберлен (Л. Перес, 82), Коклен – Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Езил, Ивоби (Уэлбек, 82) – Санчес
«Халл Сити»: Якупович – Элабделлауи (Аль-Мухаммади, 66), Раноккья, Магуайр, Робертсон – Хаддлстоун (Диоманде, 78) – Ндиайе, Клукас – Маркович, Гросицки (Эвандро, 60) – Ньяссе
Предупреждения: Уолкотт, Гиббс, Санчес – Раноккья         
Удаление: Клукас (прямая к.к.), 90+2

МЮ не оставляет шансов «шершням»

Не сотворили подопечные Вальтера Маццарри после феерической победы над «Арсеналом» еще одну громкую сенсацию. На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед», как и подобает топ команде, полностью контролировал ход встречи с «Уотфордом» и ни разу не дал усомниться в итоговом результате.

Особо продуктивную игру провел Антони Мартиаль, все реже в последнее время имеющий игровую практику. Французский нападающий впервые появился на поле в этом месяце и своей игрой показал, что Жозе Моуриньо может куда чаще ему доверять.

В первом тайме Мартиаль ассистировал Хуану Мате, который отличился голом во втором матче подряд, а во втором тайме экс-форвард «Монако» обхитрил всю защиту и голкипера, забив последний гол в поединке.

Любопытно, что этот успех позволил МЮ набрать 2000 очков в АПЛ, став первой английской командой, кому удалось подобное.

«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» 2:0 (ВИДЕО)
Голы: Мата, 32, Мартиаль, 60
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд – Эррера, Погба – Мата (Феллаини, 72), Мхитарян (Лингард, 89), Мартиаль (Рэшфорд, 81) – Ибрагимович
«Уотфорд»: Гомес – Кэткарт (Саксесс, 83), Кабул, Предль, Бритос (Янмат, 46) – Клеверли – Капу, Ньянг – Сарате (Окака Чука, 74), Холебас – Дини
Предупреждение: Валенсия

Убойные две минуты Мане

Как же не хватало «Ливерпулю» Садио Мане, когда сенегалец за свою национальную команду выступал на КАН! Не скажу, что кризис мерсисайдской команды наступил из-за отсутствия Мане, но с ним и без него потенциал атаки «красных» существенно отличается.

Однозначно приобретение минувшим летом 24-летнего сенегальца из «Саутгемптона», лучший трансфер для «Ливерпуля» за последние годы. Мане уже с первых матчей сезона показывал высокий уровень игры и на сегодня, безусловно, это ключевой игрок атаки команды Юргена Клоппа. Поединок с «Тоттенхэмом» это в лишний раз подтвердил. Садио просто разрывал оборону «шпор» своими скоростными подключениями.

С интервалом в две минуты в первом тайме сенегальский нападающий оформил дубль, сделав серьезную заявку на победу своей команды. Мог Мане и больше забивать, но ему это уже не позволила сделать защита лондонской команды вместе с голкипером Уго Льорисом.

Если «Ливерпуль» действительно порадовал своей игрой, и не одним Мане, то «Тоттенхэм» сильно разочаровал. Это была худшая игра команды Маурисио Почеттино как минимум за последние два месяца. Не узнать было всю команду. Беззубо выглядела атака и крайне ненадежно оборона (к слову, сильное оружие лондонцев). Что-то подобное происходило с «Тоттенхэмом» в выездном матче с «Ман Сити», но тогда «шпоры» сумели отыграться с 0:2 и выжали из той игры максимум.

Впрочем, провалы бывают у всех и свое турнирное положение третьим поражением в сезоне «Тоттенхэм» не сильно подпортил. Лондонская команда опустилась на одну строчку и теперь занимает третью позицию. А «Ливерпуль», одержав первую победу во втором круге, остался на пятом месте, проигрывая всего одно очко третьему месту.

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 2:0 (ВИДЕО)
Голы: Мане, 16, 18
«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Матип, Лейва (Клаван, 82), Милнер – Лаллана, Хендерсон, Вейналдум – Мане (Александер-Арнолд, 90+2), Коутиньо (Джан, 77), Фирмино
«Тоттенхэм»: Льорис – Уокер, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис – Дембеле (Сиссоко, 77), Ваньяма – Эриксен (Уинкс, 68), Алли, Сон Мин (Янссен, 82) – Кейн
Предупреждения: Хендерсон, Матип, Милнер – Сон Мин, Кейн, Уинкс, Дайер, Альдервейрельд

Осечка «Челси» на «Терф Мур»

Хоть какая-то потеря очков «Челси» создает интригу в чемпионской гонке. Разумеется, должно произойти чудо, чтобы команда Антонио Конте растранжирила то солидное преимущество, которое имеет на сегодняшний день, но я уверен, никому не хочется видеть (за исключением болельщиков лондонцев) отсутствия борьбы за титул и уж тем более досрочного оформления чемпионства «Челси», туров этак за пять до финиша сезона. А потому любая осечка «синих» на данном этапе создает еще больший интерес к чемпионкой гонке. Куда же без интриги?

Оступилась команда Антонио Конте в Бернли, чья команда в этом сезоне уже успела одолеть «Ливерпуль», «Эвертон», сыграть вничью на «Олд Траффорд» с МЮ, дважды дать бой «Арсеналу» и «Ман Сити». Насколько неудобны «бордовые» лично убедился и «Челси», разгромивший команду Шона Дайча в первом круге на «Стэмфорд Бридж». Все голы во встрече были забиты в первом тайме.

Сначала на старте матча Педро вывел гостей, показавших далеко не лучшую свою игру, вперед, но уже к приближению получаса игрового времени «Бернли» отыгрался усилиями Робби Брэйди, классно забившего со штрафного. В итоге ничья, которая не сильно расстроила «аристократов», но зато очень порадовала «бордовых».         

«Бернли» - «Челси» 1:1 (ВИДЕО
Голы: Брэйди, 24 – Педро, 7
«Бернли»: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Бартон, Вествуд, Брэйди (Арфилд, 65) – Грэй (Воукс, 82), Барнс
«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес (Виллиан, 72), Канте, Матич (Фабрегас, 67), Алонсо – Педро (Батшуайи, 87), Азар, Коста  
Предупреждения: Вествуд, Лоутон, Бартон – Луис, Фабрегас

«Сити» на классе справляется с «Борнмутом»

Постепенно налаживаются дела у «Манчестер Сити». После серии нестабильных матчей, команда Хосепа Гвардиолы добыла третью победу кряду. Новое жертвой «горожан» стал «Борнмут», который в этом сезоне уже успел потрепать нервы многим (чего только стоит домашняя встреча с «Арсеналом» 3:3). Подопечные Эдди Хау старались играть быстро и агрессивно в атаке, но при этом голевых моментов у них было не так уж и много.

Не сказать, что у «Сити» все получалось, однако свои моменты гости дважды довели до логического завершения. В первом тайме Рахим Стерлинг, а во втором – Тайрон Мингс (автогол) помогли «горожанам» одержать уверенную победу, которая позволила команде Хосепа Гвардиолы подняться на второе место и сократить отставание от «Челси» до восьми очков.  

«Борнмут» - «Манчестер Сити» 0:2 (ВИДЕО)
Голы: Стерлинг, 29, Мингс (аг)
«Борнмут»: Боруц – А. Смит, Фрэнсис (Мингс, 23), С. Кук, Дэниелс – Серман – Уилшир (Афобе, 45+3), Артер – Айб (Пью, 76), Фрейзер – Кинг
«Манчестер Сити»: Кабальеро – Санья, Стоунз, Коларов, Фернандиньо – Де Брюйне, Туре (Отаменди, 70), Сильва – Стерлинг (Нолито, 90+1), Сане, Жезус (Агуэро, 15)
Предупреждения: Фрейзер, Артер – Туре, Стерлинг, Сане

Все результаты 25-го тура:

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Источник — Sport.ua

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