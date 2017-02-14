Finale Cardiff - мяч финала Лиги чемпионов

Представлен дизайн Finale Cardiff - мяча, которым будут сыграны матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов УЕФА-2016/17 в Кардиффе.



Дизайн навеян национальным символом Уэльса - драконом. Это символ мощи и силы в кельтской мифологии и олицетворение страсти, которые будут бушевать в решающих стадиях турнира. Победитель Лиги чемпионов определится 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

Как и все мячи adidas, созданные для Лиги чемпионов, Finale Cardiff отличает оптимальное сцепление с бутсой. Выполненные на основе логотипа Лиги чемпионов звезды скреплены термически, что обеспечивает гладкое покрытие и отличные игровые качества мяча.



Этот мяч будет использоваться на матчах плей-офф, начиная со вторника, когда состоятся встречи «Бенфика» - «Боруссия» Дортмунд и «Пари Сен-Жермен» - «Барселона».