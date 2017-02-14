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Джордон Айб - возможно, худшее приобретение Борнмута

Игрок за 19 матчей только раз попал в створ

  • 14.02.2017 12:01
  • 332 просмотров
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Daily Express. Джордон Айб
© Daily Express. Джордон Айб

Летом «Борнмут» за 15 млн фунтов (примерно 17,7 млн евро) приобрел вингера «Ливерпуля» Джордона Айба. Статистика новичка пока не впечатляет — в его активе нет ни результативных передач, ни забитых мячей, а есть только 1 удар в створ:
 

 

Источник — Sport.ua

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