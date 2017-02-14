Джордон Айб - возможно, худшее приобретение Борнмута

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Рейтинг ФИФА футзальных сборных: Украина уверенно восьмая 13:11 — ukr1979 Могли и выше быть если бы наше правительство было нормальным а так кризис война президент *бануты...

ПСЖ - Барселона. Анонс 13:11 — Дмитрий Стеблина Смотрю красные циферки возле комментариев и немного удивляюсь, за что какие-то дауны минусуют люд...

Кубок Федерации. Украина сыграет против Германии 13:00 — joystick2011 Кербер играть наверняка будет. Хотя, если объединят две Мировые (а их объединят), то не факт. С о...