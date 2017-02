Джордон Айб - возможно, худшее приобретение Борнмута

Летом «Борнмут» за 15 млн фунтов (примерно 17,7 млн евро) приобрел вингера «Ливерпуля» Джордона Айба. Статистика новичка пока не впечатляет — в его активе нет ни результативных передач, ни забитых мячей, а есть только 1 удар в створ:



Jordon Ibe has played 19 games for Bournemouth.



0 goals

0 assists

1 shot on target



£15m pic.twitter.com/jY5zPdRtJ1