Игорь ХАРАТИН: «Пробуем разные концепции игры»

Футболист «Зари» Игорь Харатин рассказал о том, над чем конкретно работает команда:
- Сейчас пробуем разные концепции игры, можно так сказать. Пытаемся больше контролировать мяч, игру, быстрее вступать в отбор. Сейчас работаем именно над этим.
- Что важнее для футболиста: получить теоретические знания или практику на поле?
-Так нельзя ответить. И то, и то очень важно. Важно делать выводы и из тренировочного процесса, и из теории.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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