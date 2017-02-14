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Игорь ХАРАТИН: «Пробуем разные концепции игры»

Футболист «Зари» рассказал о том, как и над чем сейчас работают игроки под руководством

  • 14.02.2017 11:46
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Динамо Киев от Шурика. Игорь Харатин
© Динамо Киев от Шурика. Игорь Харатин
Футболист «Зари» Игорь Харатин рассказал о том, над чем конкретно работает команда:
 
- Сейчас пробуем разные концепции игры, можно так сказать. Пытаемся больше контролировать мяч, игру, быстрее вступать в отбор. Сейчас работаем именно над этим.
 
- Что важнее для футболиста: получить теоретические знания или практику на поле?
-Так нельзя ответить. И то, и то очень важно. Важно делать выводы и из тренировочного процесса, и из теории.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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