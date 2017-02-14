Игорь ХАРАТИН: «Пробуем разные концепции игры»

Футболист «Зари» Игорь Харатин рассказал о том, над чем конкретно работает команда:

- Сейчас пробуем разные концепции игры, можно так сказать. Пытаемся больше контролировать мяч, игру, быстрее вступать в отбор. Сейчас работаем именно над этим.

- Что важнее для футболиста: получить теоретические знания или практику на поле?

-Так нельзя ответить. И то, и то очень важно. Важно делать выводы и из тренировочного процесса, и из теории.