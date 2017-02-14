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Никита КАМЕНЮКА: «Разрешили работу на поле с мячом»

Футболист «Зари» восстанавливается после травмы

  • 14.02.2017 11:40
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СПОРТ bigmir)net. Никита Каменюка
© СПОРТ bigmir)net. Никита Каменюка
Уже 14 февраля «Астана» сыграет на учебно-тренировочных сборах в Турции против участника группового этапа Лиги Европы УЕФА луганской «Зари».
 
Интересно, что этот матч станет четвертым за последние четыре года между этими командами. Пресс-служба казахстанского футбольного клуба связалась с капитаном «Зари» Никитой Каменюкой, чтобы узнать его мнения о матче против чемпиона Казахстана.
 
К сожалению, Никита матч с «Астаной» пропустит из-за травмы колена, полученной в матче против турецкого «Фенербахче» в ноябре прошлого года. Именно с его восстановления журналисты и начали беседу с полузащитником сборной Украины:
 
- К счастью, процесс восстановления идет, я прошел дополнительное обследование в Италии, разрешили работу на поле с мячом. Пока рано говорить об общей группе, самому хочется уже увеличить объем работы, но колено сделать это не позволяет. Тем не менее, уже приятно находится рядом с командой, ездить в одном автобусе на тренировки.
 
- Завтра «Заре» предстоит провести матч против трехкратного чемпиона Казахстана «Астаны». Какие ожидания у команды на этот матч?
- Каждая команда будет решать свою задачу. И мы, и «Астана» готовимся к сезону, сейчас задача «Зари» - наиграть состав, чтобы успешно подойти к возобновлению чемпионата Украины. Но, несмотря на то, что игра носит товарищеский характер, каждый хочет победить.
 
- Так сложилось, что уже четвертый год подряд «Заря» с «Астаной» встречаются в Турции. Чем запомнились предыдущие встречи с казахстанской командой?
- Все матчи получились боевые. Действительно, мы играем между собой каждый год в Турции последние четыре года, «Астана» при этом становится чемпионом, а мы поднимаемся в турнирной таблице. Надеюсь, в этом сезоне традиция продолжится.
 
- На взгляд со стороны, виден ли прогресс «Астаны» в течение этих трех лет?
- Я не сильно слежу за чемпионатом Казахстана, поэтому говорить о развитии игровых качеств «Астаны» не могу. Мы трижды встречались в межсезонье, когда у команд свои задачи, неидеальная физическая готовность, не полностью укомплектованные составы. Но раз «Астана» выиграла три года подряд чемпионат и дважды вышла в групповой этап еврокубков, значит, клуб действительно на верном пути.
 
- Что в целом знаете о казахстанском футболе?
- Не могу сказать, что знаю много. Одно время в вашем чемпионате выступали мои друзья Лукаш Тесак и Анатолий Тимощук. Кстати, пользуясь случаем, хочу пожелать Анатолию удачи в тренерской карьере. Недавно познакомился с футболистами из чемпионата Казахстана, которые вместе со мной проходили лечение в итальянской клинике, в том числе с Уланом Конысбаевым, который получил тяжелую травму в матче с Китаем.
 
- В прошлом сезоне в составе «Астаны» выступал защитник сборной Казахстана Сергей Малый, который является воспитанником луганской школы футбола. Знакомы с ним лично?
- Да, конечно! Мы в прошлом году вместе с ним готовились к сезону в Луганске, играя вместе в зале. Когда он уезжал из Украины в карагандинский «Шахтер», то всем это казалось шагом назад, но получилось так, что именно благодаря переезду в Казахстан он сумел добиться большого прогресса. Сейчас он играет в сборной Казахстана и еврокубках. У него тернистый путь к успеху, и это сделало его сильным.

Источник — ФК Астана

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