Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Вернидуб интересуется нашим мнением»

Футболист «Зари» Желько Любенович рассказал о том, как проходят теоретические занятия в команде на сборах.

- Это всегда нужно, потому что нужно исправлять ошибки, которые мы допускаем в товарищеских играх. Если бы не было таких занятий, я думаю, ошибки бы повторялись.

- Это дискуссия или там солирует только тренер?

- Нет, он тоже спрашивает нас о нашем мнении, так что теория проходит с хорошим настроением.

- Больше хвалят или ругают?

- Когда хорошо сыграем, конечно, хвалят, когда плохо – ругают.

- Бывает такое, что у тренера вообще нет претензий?

- Всегда есть какие-то ошибки и всегда будут.