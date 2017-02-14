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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Вернидуб интересуется нашим мнением»

Игрок «Зари» рассказал о теоретических занятиях луганской команды

  • 14.02.2017 11:22
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dynamo.kiev.ua. Желько Любенович
© dynamo.kiev.ua. Желько Любенович

Футболист «Зари» Желько Любенович рассказал о том, как проходят теоретические занятия в команде на сборах.

 - Это всегда нужно, потому что нужно исправлять ошибки, которые мы допускаем в товарищеских играх. Если бы не было таких занятий, я думаю, ошибки бы повторялись.

- Это дискуссия или там солирует только тренер?
- Нет, он тоже спрашивает нас о нашем мнении, так что теория проходит с хорошим настроением.

- Больше хвалят или ругают?
- Когда хорошо сыграем, конечно, хвалят, когда плохо – ругают.

- Бывает такое, что у тренера вообще нет претензий?
- Всегда есть какие-то ошибки и всегда будут.

Источник — ФК Заря

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