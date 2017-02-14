За следующий гол Марсьяля МЮ выложит 8 млн фунтов

Французский форвард Антони Марсьяль перешел из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» летом 2015-го за 36 млн фунтов (42,4 млн евро). Однако в договоре между клубами есть пункты, согласно которым монегаски вправе рассчитывать на некоторые бонусы. Так, в случае, если француз попадет в «шорт-лист» номинантов на «Золотой мяч», МЮ придется доплатить 10 млн фунтов. А если забьет 25 мячей за «красных дьяволов» - 8 млн. В поединке 25-го тура АПЛ француз забил свой 24-й гол за команду Жозе Моуринью, так что придется боссам клуба раскошеливаться.
Источник — The Telegraph
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