Бартулович на просмотре в Термалике

Экс-полузащитник «Днепра», «Кривбасса», киевского «Арсенала», «Карпат» и «Ворсклы» Младен Бартулович может продолжить свою карьеру в Польше.

Сейчас 30-летний хорват, недавно покинувший «Ворсклу», находится на просмотре в клубе «Термалика», который занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши.

Отметим, что за этот клуб выступают украинцы Антон Путивцев и Владимир Коваль.