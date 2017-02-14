Бартулович на просмотре в Термалике

Экс-полузащитник «Днепра», «Кривбасса», киевского «Арсенала», «Карпат» и «Ворсклы» Младен Бартулович может продолжить свою карьеру в Польше.
Сейчас 30-летний хорват, недавно покинувший «Ворсклу», находится на просмотре в клубе «Термалика», который занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши.
Отметим, что за этот клуб выступают украинцы Антон Путивцев и Владимир Коваль.
Источник — Динамомания
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