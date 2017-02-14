Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Григорий ЯРМАШ: «Хорваты – всегда фавориты группы»

Украинский футболист знаком с хорватской командой не понаслышке

  • 14.02.2017 10:52
  • 173 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Григорий Ярмаш
© ФК Заря. Григорий Ярмаш

Такие игроки всегда работают на команду. Звезд с неба могут не хватать, но выполнять при этом много черновой работы и заряжать положительной энергетикой. Боевой дух всегда был визитной карточкой защитника Зари Григория Ярмаша. За сборную Украины он сыграл всего шесть официальных матчей, и с ним национальная команда проиграла только однажды — англичанам на Уэмбли. Выходил на поле бывший футболист Ворсклы и в поединке с Хорватией (осенью 2008 года — 0:0).

— Григорий, кто тогда, почти 10 лет назад, был фаворитом первого матча?
— Думаю, хорваты. На мой взгляд, они всегда фавориты любой отборочной группы, а в то время, после выступления на Евро-2008, у них была отличная команда. Впрочем, как и сейчас.

— Да, но мы принимали Хорватию на своем поле, к тому же после двух побед на старте квалификации к ЧМ-2010…
— Турнирная таблица, в общем-то, и диктовала стратегию этого матча. Нашей главной задачей было не пропустить.

— Помнишь подготовку к этой встрече? Обстановка была спокойная?
— Вполне. Мы хоть и не показали какой-то яркой игры в двух первых поединках, в СМИ нас все равно хвалили. Максимальный результат — это всегда хорошо.

— Моментов в матче было немного?
— Нет, их почти не было.

— Кто сушил игру?
— Все понемногу (улыбается). Мне тот поединок больше запомнился атмосферой на стадионе. Впервые Харьков принимал официальный матч национальной сборной, и это было событие. Помню, раньше приезжал на игры против Металлиста и обращал внимание, как болельщики называют состав своей команды. А тут — весь стадион скандирует твою фамилию. Словами не передать…

— Помнишь Луку Модрича и Ивана Ракитича?
— Безусловно, они и тогда уже выделялись. Да там почти все заслуживали особого внимания!

— Футболками с кем-то менялся?
— С Марио Манджукичем, который тогда вышел на замену. В то время нападающий только начинал свою карьеру в сборной, поэтому, наверное, с ним особо никто и не хотел меняться (улыбается). Зато у меня теперь есть майка такого форварда.

— Ты сказал, что вы играли, в общем-то, от обороны. Нынешняя сборная Украины умеет действовать в подобном ключе?
— Надо уметь играть по-всякому, но теперешняя команда – и по исполнителям, и по структуре игры – будет стремиться выглядеть совсем по-другому. А получится или нет, посмотрим уже после матча.

— В выездном матче ты сидел в запасе. Стадион Максимир произвел сильное впечатление?
— Сама арена, признаюсь, нет. Мы даже спрашивали, когда там последний раз была реконструкция. Другое дело — болельщики. Вот они впечатление точно произвели.

— В гостях вы сыграли — 2:2. Сейчас нас устроит такой результат?
— Вполне. Ничья не позволит отпустить лидера группы в отрыв. В Турции тоже было 2:2. Можно и в Хорватии так сыграть.

— А потом победить дома. Например, в Харькове…
— Так на Металлисте мы же 0:0 закончили! Значит, надо ехать во Львов (улыбается).

— В Заре сейчас есть несколько молодых ребят, которых вызывают в сборную. Как ты думаешь, они знают, что их старший товарищ играл когда-то против Хорватии?
— Так ты у них лучше спроси (улыбается). Мне сложно сказать, каждый, наверное, больше следит за своей статистикой. Впрочем, мы, старшие товарищи, всегда подскажем молодежи, дадим какой-то совет. Для Зари большая честь, когда представителей клуба вызывают в главную команду страны, а если они еще выходят на поле! В общем, будем держать кулаки — и за наших ребят, и за всю сборную.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.