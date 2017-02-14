Григорий ЯРМАШ: «Хорваты – всегда фавориты группы»

Такие игроки всегда работают на команду. Звезд с неба могут не хватать, но выполнять при этом много черновой работы и заряжать положительной энергетикой. Боевой дух всегда был визитной карточкой защитника Зари Григория Ярмаша. За сборную Украины он сыграл всего шесть официальных матчей, и с ним национальная команда проиграла только однажды — англичанам на Уэмбли. Выходил на поле бывший футболист Ворсклы и в поединке с Хорватией (осенью 2008 года — 0:0).

— Григорий, кто тогда, почти 10 лет назад, был фаворитом первого матча?

— Думаю, хорваты. На мой взгляд, они всегда фавориты любой отборочной группы, а в то время, после выступления на Евро-2008, у них была отличная команда. Впрочем, как и сейчас.

— Да, но мы принимали Хорватию на своем поле, к тому же после двух побед на старте квалификации к ЧМ-2010…

— Турнирная таблица, в общем-то, и диктовала стратегию этого матча. Нашей главной задачей было не пропустить.

— Помнишь подготовку к этой встрече? Обстановка была спокойная?

— Вполне. Мы хоть и не показали какой-то яркой игры в двух первых поединках, в СМИ нас все равно хвалили. Максимальный результат — это всегда хорошо.

— Моментов в матче было немного?

— Нет, их почти не было.

— Кто сушил игру?

— Все понемногу (улыбается). Мне тот поединок больше запомнился атмосферой на стадионе. Впервые Харьков принимал официальный матч национальной сборной, и это было событие. Помню, раньше приезжал на игры против Металлиста и обращал внимание, как болельщики называют состав своей команды. А тут — весь стадион скандирует твою фамилию. Словами не передать…

— Помнишь Луку Модрича и Ивана Ракитича?

— Безусловно, они и тогда уже выделялись. Да там почти все заслуживали особого внимания!

— Футболками с кем-то менялся?

— С Марио Манджукичем, который тогда вышел на замену. В то время нападающий только начинал свою карьеру в сборной, поэтому, наверное, с ним особо никто и не хотел меняться (улыбается). Зато у меня теперь есть майка такого форварда.

— Ты сказал, что вы играли, в общем-то, от обороны. Нынешняя сборная Украины умеет действовать в подобном ключе?

— Надо уметь играть по-всякому, но теперешняя команда – и по исполнителям, и по структуре игры – будет стремиться выглядеть совсем по-другому. А получится или нет, посмотрим уже после матча.

— В выездном матче ты сидел в запасе. Стадион Максимир произвел сильное впечатление?

— Сама арена, признаюсь, нет. Мы даже спрашивали, когда там последний раз была реконструкция. Другое дело — болельщики. Вот они впечатление точно произвели.

— В гостях вы сыграли — 2:2. Сейчас нас устроит такой результат?

— Вполне. Ничья не позволит отпустить лидера группы в отрыв. В Турции тоже было 2:2. Можно и в Хорватии так сыграть.

— А потом победить дома. Например, в Харькове…

— Так на Металлисте мы же 0:0 закончили! Значит, надо ехать во Львов (улыбается).

— В Заре сейчас есть несколько молодых ребят, которых вызывают в сборную. Как ты думаешь, они знают, что их старший товарищ играл когда-то против Хорватии?

— Так ты у них лучше спроси (улыбается). Мне сложно сказать, каждый, наверное, больше следит за своей статистикой. Впрочем, мы, старшие товарищи, всегда подскажем молодежи, дадим какой-то совет. Для Зари большая честь, когда представителей клуба вызывают в главную команду страны, а если они еще выходят на поле! В общем, будем держать кулаки — и за наших ребят, и за всю сборную.

Евгений ГРЕСЬ