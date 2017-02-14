Сборы арбитров УПЛ стартовали в Турции

Арбітри УПЛ, які прибули до Анталії, розпочали підготовку до весняної частини сезону 2016/2017. В перший день збору відбулось урочисте відкриття семінару, під час якого голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі привітав учасників та висловив сподівання на їх плідну працю під час збору.



Загалом, збори арбітрів традиційно складаються з теоретичних та практичних занять. До опівдня першого дня на офіційних осіб матчу чекав крос низької інтенсивності. Далі, за графіком, учасники НТЗ мали педагогічне тестування з Правил гри та відеотест УЄФА. А після обіду настав час безпосередньо навчальної роботи – темою дня у арбітрів було «Сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо епізодів, пов’язаних з трактуванням гри рукою», а у асистентів – «Сучасне тлумачення ІФАБ, ФІФА та УЄФА щодо положення поза грою».



Ввечері на арбітрів та асистентів чекало практичне заняття на розвиток рухливості та координації, яке проходило на полі, розташованому на території готелю.



Також в перший день збору українські представники футбольної Феміди мали призначення на товариські матчі. Зокрема, група арбітрів у складі Юрія Можаровського, Ярослава Козика, Ігоря Альохіна та Олександра Войтюка працювали на матчі «Карпати» (Львів) - «БСФ» (Данія), а Віталій Романов, Микола Кривоносов, Тарас Кліменко та Олександр Дашко на матчі «Торпедо» (Грузія) - «Десна» (Чернігів).



Сьогодні ж українські бригади арбітрів працюватимуть ще на двох матчах. Гру «Черкаський Дніпро» (Черкаси) – «Нефчі-Вергана» (Узбекістан) росудять Юрій Грисьо, Сергій Березка, Сергій Приступа та Євген Петраков. А на матчі «Астана» (Казахстан) – «Зоря» (Луганськ) працюватимуть Олександр Дердо, Анатолій Жабченко, Андрій Скрипка та Віктор Матяж.