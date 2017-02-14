ПСЖ - Барселона. Анонс

Что не говори, а 14-е февраля - это самый прекрасный праздник в этом году. Ведь твоя любимая Лига чемпионов дарит прекрасный подарок в виде суперматча ПСЖ - «Барселона», который перережет ленточку еврокубковому сезону 2017-го года! Матч двух команд, одна из которых является лидером мирового футбола, а другая стремится к этому лидерству и прикладывает для этого максимум сил и возможностей.

Последние матчи в чемпионате Испании и Кубке даются нелегко команде Луиса Энрике, которая продолжает преследование «Реала», но пока удается ей это не очень хорошо. Плохая форма «Барсы» в концовке прошлого года позволила «королевскому клубу» уйти в небольшой отрыв, который сейчас составляет всего одно очко. Но надо не забывать, что у команды Зинедина Зидана есть еще две игры в запасе, победы в которых могут оставить каталонский клуб не у дел.

ПСЖ в чемпионате Франции также выступает в роли догоняющих. Прекрасно играющий «Монако» смог опередить «глорихантеров» и возглавить турнирную таблицу, что не удавалось ни одной другой команде после 25-ти туров уже долгое время. Новый наставник парижан Унаи Эмери пока что не может привить команде свою идею и стратегию, которая принесла ему славу в «Севилье», однако руководству ПСЖ необходимо дать испанцу хотя бы один сезон, чтобы понять, на что же горазд этот специалист.

Команды уже 7 раз встречались в рамках проведения Лиги чемпионов и всего одну победу при трех поражениях на свой счет записал ПСЖ. Последняя встреча команд прошла в 2015-м году, когда «Барселона» дважды переиграла своего соперника, поиздевавшись над ним в Париже - 3:1. В нынешнем еврокубковом сезоне ПСЖ хоть и сыграл трижды вничью, но смог уверенно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, оставив впереди только «Арсенал». «Барселона» же потеряла очки только в матче против «Манчестер Сити», который не нес никакого турнирного значения.

Унаи Эмери, главный тренер ПСЖ:

- Противостояние обещает быть хорошим и увлекательным. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет единоборства. Встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы и хотим использовать этот шанс. Игроки в высшей степени мотивированы. Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю - и свою собственную, и историю «Пари Сен-Жермен».

Луис Энрике, главный тренер «Барселоны»:

- Последние несколько недель «ПСЖ» выступает на высоком уровне. Мы должны сыграть еще лучше и победить. Я знаю Уная, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов. Мы храним добрые воспоминания об этом стадионе и об этой команде. С ней никогда не было легко. Ни разу в матчах с нами «ПСЖ» не сдавался без боя, всегда дрался до последнего. Соперник прекрасно нас знает. Уверен, будет очень интересный матч.

Максим ГРОЗНЫЙ