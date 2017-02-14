Бенфика – Боруссия Д. Анонс

Противостояние «Бенфики» и дортмундской «Боруссии» по статусу, безусловно, уступает второму матчу этого игрового дня, который состоится в Париже, но обещает быть не менее интригующим. На групповой стадии команда Томаса Тухеля, забив 21 мяч в шести матчах, показала твердое намерение играть в атакующий футбол. Даже в матчах против «Реала», который занял второе место в группе, дортмундцы не отсиживались в обороне, а старались играть в свой футбол.

«Бенфика», выступавшая в группе F c киевским «Динамо», «Бешикташем» и «Наполи», выглядела менее эффектно. Для выхода в 1/8 финала «орлам» хватило всего восьми очков, шесть из которых были взяты в матчах с командой Сергей Реброва. При этом в игровом плане «Бенфика» особо ничем не выделялась ни в матчах с «Динамо», ни с «Бешикташем».

Неудивительно, что фаворитом португало-немецкого противостояния считается «Боруссия». Дортмундцы до 2016-го года ни разу в своей истории не побеждали в Португалии, но за минувший год «португальское проклятие» было снято дважды – в 1/8 финала на выезде был повержен «Порту», а на групповой стадии – «Спортинг». Теперь, судя по всему, на очереди третий португальский гранд – «Бенфика».

На пресс-конференции перед матчем наставник «Боруссии» Томас Тухель не был оригинальным: «В плей-офф нет фаворитов. Это серьезный вызов - играть в плей-офф против такой великой и гордой команды, как «Бенфика». Они показывают комбинационную игру в атаке и компактно действуют в обороне». Неудачу в последнем туре Бундеслиги, в котором его подопечные неожиданно уступили главному аутсайдеру – «Дармштадту», наставник объяснил как затишье перед бурей.

В Португалии Тухель не сможет рассчитывать на Марио Гетце, который не оправился после мышечной травмы. Зато уже в строю пропускавшие матч с «Дармштадтом» Марсель Шмельцер и Лукаш Пищек.

Не откровенничал перед игрой и наставник «Бенфики» Руй Витория. «Первый шаг на пути к победе в этом матче - понимать сильные и слабые стороны соперника. Но и изменять нашему стилю мы не собираемся. Нам противостоит непростой соперник с выдающимся атакующим потенциалом. Однако моя команда выйдет на поле целеустремленной, решительной и уверенной в своих способностях», - сказал он.

Португальская пресса накануне акцентировала внимание на лидерах команды – Пицци, Жонасе и бразильце Луизао. Пицци неудачно провел два матча в конце января – и «Бенфика» потерпела в них поражения. Поэтом от того, в какой форме подойдет к игре 27-летний хавбек, по мнению португальских журналистов, будет зависеть игра «Бенфики» в атаке. Что касается Жонаса, то последнее время он работал по индивидуальной программе и вряд ли сможет помочь команде. Для Луизао же матч с «Боруссией» станет 500-м в футболке португальского клуба во всех турнирах.

Во время самого матча пристальное внимание будет к голкиперу «Бенфики» Эдерсону. И не только потому, что у него будет много работы. За игрой 23-летнего вратаря с трибун «Да Луш» будет наблюдать помощник главного тренера сборной Бразилии Сильвиньо и наставник вратарей Клаудио Таффарел.

Ориентировочные составы: