Заря в Турции: Кадимян восстановился, Гордиенко вернулся в Запорожье

Луганская «Заря» продолжает готовиться к возобновлению УПЛ. Луганчане, как и раньше, тренируются в двухразовом режиме. Выздоровел Гегам Кадимян, который пропустил из-за недомогания матч против «Локомотива». А вот Артём Гордиенко вернулся в Запорожье восстанавливаться после травмы, полученной ранее. Температурил Иван Петряк, поэтому неизвестно, поучаствует ли он сегодня в матче против «Астаны». Игра начнётся в 15 часов по киевскому времени.

Так что команде Юрия Вернидуба отдыхать некогда. Тренировки сменяются матчами и обратно.