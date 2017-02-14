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Заря в Турции: Кадимян восстановился, Гордиенко вернулся в Запорожье

Луганская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 14.02.2017 09:55
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря

Луганская «Заря» продолжает готовиться к возобновлению УПЛ. Луганчане, как и раньше, тренируются в двухразовом режиме. Выздоровел Гегам Кадимян, который пропустил из-за недомогания матч против «Локомотива». А вот Артём Гордиенко вернулся в Запорожье восстанавливаться после травмы, полученной ранее. Температурил Иван Петряк, поэтому неизвестно, поучаствует ли он сегодня в матче против «Астаны». Игра начнётся в 15 часов по киевскому времени.

Так что команде Юрия Вернидуба отдыхать некогда. Тренировки сменяются матчами и обратно.

Источник — ФК Заря

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