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Карпаты – Б93. ВИДЕО LIVE!

Следите за прямой трансляцией товарищеского поединка во вторник начиная с 10:00

  • 14.02.2017 09:51
  • 112 просмотров
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Стартує сьомий спаринг «Карпат» на других зборах в Туреччині, присвячений підготовці «зелено-білих» до другої частини чемпіонату України сезону 2016/2017. Температура повітря становить 10 градусів вище нуля, сонячно. Отож поєдинок розпочнеться о 10:00.

Стартовий склад команд:

«Карпати»: Мозіль, Стасишин, Виздрик, Сениця, Лебеденко, Малашевський, Толочко, Лебедь, Саламаха, Войтович, Заїкин.

«Б93»: Чанг, Вандер, Люндсгаард, Саламе, Крістоферсон, Монтано, Вальтер, Саланді, Моурітц, Бюр, Рошані.

Источник — ФК Карпаты

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