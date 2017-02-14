Стартує сьомий спаринг «Карпат» на других зборах в Туреччині, присвячений підготовці «зелено-білих» до другої частини чемпіонату України сезону 2016/2017. Температура повітря становить 10 градусів вище нуля, сонячно. Отож поєдинок розпочнеться о 10:00.
Стартовий склад команд:
«Карпати»: Мозіль, Стасишин, Виздрик, Сениця, Лебеденко, Малашевський, Толочко, Лебедь, Саламаха, Войтович, Заїкин.
«Б93»: Чанг, Вандер, Люндсгаард, Саламе, Крістоферсон, Монтано, Вальтер, Саланді, Моурітц, Бюр, Рошані.
Источник — ФК Карпаты
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