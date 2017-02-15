Непредсказуемые галисийцы против горняков

Рассказать историю соперника «Шахтера» в Лиге Европы – галисийской «Сельты» – не так и просто. Все дело в том, что «Сельта» и «Депортиво» по сей день спорят за звание первого футбольного клуба Галисии. Несмотря на то, что официально ФК «Депортиво» был образован в 1906 году, а «Сельта» – в 1923, – «кельты» (такое прозвище носит коллектив из Виго) и их фанаты утверждают, что клуб из Виго возник раньше, чем дружина из Ла-Коруньи. Мотивируют они это тем, что «Сельта» появилась после слияния двух футбольных клубов – «Спортинга» и «Фортуны», а обе эти команды старше «Депортиво» на год. Эта неразбериха, собственно, и стала одной из причин возникновения вражды двух галисийских команд.

С перспективы исторической звание лучшей галисийской команды стоит отдать «Депортиво», который даже побеждал в Примере и, в свое время, успешно выступал на евроарене. Но в последние годы «Депор» то играет в Сегунде, то прозябает на дне турнирной таблицы Примеры…

«Сельта» же в сезоне 2003/2004 завершила чемпионат на четвертом месте, попав в квалификационный этап Лиги чемпионов. Пожалуй, это один из самых больших успехов галисийцев в ХХI веке. Тогда «Сельта» дошла до 1/8 финала, уступив лондонскому «Арсеналу». Совместить игру в Лиге чемпионов и успешные выступления в Ла Лиге галисийцам не удалось – в сезоне 2003/04 «Сельта» вылетела в Сегунду, где провела всего лишь один сезон. Возвращение в Примеру оказалось непродолжительным – только два сезона галисийцы провели в высшем дивизионе, после чего на пять сезонов застряли в Сегунде. Относительно стабильно в Ла Лиге «Сельта» начала играть с сезона 2012/13 – с тех пор и до сегодня галисийцы уже не покидали высший испанский дивизион. Хотя и в 2013 году «Сельта» была очень близка к этому – победа над «Эспаньолом» в последнем туре Ла Лиги сезона 2012/13 спасла «Сельту» от вылета, но не помогла Ресино сохранить должность тренера галисийской команды.

На смену Ресино пришел тренер, некогда тренировавший «Барселону Б», у которого ничего не получилось с «Ромой». Некий Луис Энрике провел полную перезагрузку «Сельты», и уже после первого его сезона работы там, галисийцы финишировали в первой десятке. Этого хватило «Барселоне», которая пожелала видеть Энрике в столице Каталонии, а Лучо, конечно же, от такого предложения не отказался.

По большому счету, многое из того, что сейчас демонстрирует «Сельта» – наработки Луиса Энрике. Эдуардо Бериццио с переменным успехом продолжает начатое Энрике. Испанские СМИ даже называют «Сельту» «Голубой Барселоной» из-за относительной схожести стилей игры этих команд.

Поэтому и очные встречи этих команд всегда очень интересны и непредсказуемы. В прошлом сезоне в матче первого круга «Сельта» обыграла «Барселону» со счетом 4:1, зато во втором круге галисийцы уступили 1:6. В нынешнем сезоне подопечные Бериццо опять обставили своего бывшего тренера, обыграв «Барсу» со счетом 4:3. Кроме того, «Сельте» удалось выбить из розыгрыша Кубка Короля мадридский «Реал», а потом уступить новичку Примеры – баскскому «Алавесу». Такая вот «Сельта» в этом сезоне – непредсказуемая и нестабильная.

На данный момент «Сельта» занимает 10-е место турнирной таблицы Примеры, пропустив катастрофическое количество голов – 36.

В Лиге Европы «Сельта» лишь в последнем туре гарантировала себе еврокубковую весну, вновь обыграв «Панатинаикос» со счетом 2:0. Перед этим галисийцы сыграли вничью со «Стандардом» (1:1, 1:1); поделили очки с «Аяксом» (2:2) и проиграли голландскому коллективу.

Но для Бериццо этот сезон Лиги Европы – своего рода пробный. Аргентинец только начинает свой тренерский путь в Европе, ведь перед этим он никогда не работал в качестве тренера за пределами Латинской Америки. Чего не скажешь о «Сельте», у которой какой-никакой, а опыт в еврокубках есть. Правда, последний такой опыт случился с «Сельтой» в том же году, когда Палоп забивал гол «Шахтеру». А это, на минуточку, почти десять лет назад.

Ну а если заглянуть еще дальше в историю, то там мы найдем и очную встречу «Шахтера» и «Сельты». В сезоне 2000/2001 галисийцам удалось оставить «Шахтер» за бортом Кубка УЕФА – один гол Катаньи решил судьбу донецкой команды. Однако уже в четвертьфинале «Сельта» в очень боевых матчах уступила «Барселоне», показав свой лучший результат на евроарене.

Безусловно, «Сельта» – не самый легкий соперник для «Шахтера». Команда очень хорошо атакует, играет в весьма агрессивный футбол, хороша при стандартах и, как и многие другие испанские команды, играет «Сельта» до финального свистка. Рамоса у них, конечно, нет, но все же… У «Сельты» есть ряд других классных исполнителей, таких как Аспас, Мальо, Гвидетти, Орельяна и многие другие.

Чем «Сельта» удивит «Шахтер», узнаем уже 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы.