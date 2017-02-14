Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Максим МАЛЫШЕВ: «Серьезно готовимся к игре с Сельтой»

«Шахтеру» предстоит тяжелое противостояние в 1/16 финала Лиги Европы

  • 14.02.2017 09:32
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Полузащитник «горняков» рассказал о подготовке к матчу с «Сельтой».

– Вы всей командой посмотрели последний поединок «Сельты» с «Атлетико». Какую информацию получили о сопернике?
– Хорошая, агрессивная команда. Все футболисты высокого уровня. Мы ожидаем тяжелой игры. Испанцы в целом хорошо прессингуют, контролируют мяч. Они показали свой высокий уровень.

– «Сельта» неплохо начала год, но вылетела из Кубка Испании и в чемпионате идет в середине таблицы. Значит ли это, что на Лигу Европы у оппонента будет особая мотивация?
– Лига Европы – это важный турнир для всех, кто в нем участвует: как для нас, так и для «Сельты». Я думаю, они выйдут на поле с большой мотивацией. Уверен, настрой будет серьезный, и неважно, как обстоят дела в чемпионате или Кубке. Игра будет сложная. Но и у нас хорошая мотивация, как и на каждый матч. Мы серьезно готовимся, разбираем соперника. Понимаем, что предстоит тяжелый поединок и надо подойти к нему со всей ответственностью и с предельной концентрацией.

– До первой встречи в Виго остается всего три дня. На чем сейчас делается акцент в тренировках?
– Работаем больше над тактикой. Готовимся целенаправленно к «Сельте»: разбираем их игру на теории, а потом на тренировке пытаемся действовать так, как надо действовать в четверг.

– Подготовительный сбор подходит к концу. Что можете сказать о своем физическом состоянии?
– Естественно, мы уже набрали хорошие кондиции. Много работали, достаточно дней провели на сборах. Я думаю, все готовы физически и подойдут к матчу в оптимальной форме.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.