Максим МАЛЫШЕВ: «Серьезно готовимся к игре с Сельтой»

Полузащитник «горняков» рассказал о подготовке к матчу с «Сельтой».



– Вы всей командой посмотрели последний поединок «Сельты» с «Атлетико». Какую информацию получили о сопернике?

– Хорошая, агрессивная команда. Все футболисты высокого уровня. Мы ожидаем тяжелой игры. Испанцы в целом хорошо прессингуют, контролируют мяч. Они показали свой высокий уровень.



– «Сельта» неплохо начала год, но вылетела из Кубка Испании и в чемпионате идет в середине таблицы. Значит ли это, что на Лигу Европы у оппонента будет особая мотивация?

– Лига Европы – это важный турнир для всех, кто в нем участвует: как для нас, так и для «Сельты». Я думаю, они выйдут на поле с большой мотивацией. Уверен, настрой будет серьезный, и неважно, как обстоят дела в чемпионате или Кубке. Игра будет сложная. Но и у нас хорошая мотивация, как и на каждый матч. Мы серьезно готовимся, разбираем соперника. Понимаем, что предстоит тяжелый поединок и надо подойти к нему со всей ответственностью и с предельной концентрацией.



– До первой встречи в Виго остается всего три дня. На чем сейчас делается акцент в тренировках?

– Работаем больше над тактикой. Готовимся целенаправленно к «Сельте»: разбираем их игру на теории, а потом на тренировке пытаемся действовать так, как надо действовать в четверг.



– Подготовительный сбор подходит к концу. Что можете сказать о своем физическом состоянии?

– Естественно, мы уже набрали хорошие кондиции. Много работали, достаточно дней провели на сборах. Я думаю, все готовы физически и подойдут к матчу в оптимальной форме.