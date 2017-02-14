Рахим СТЕРЛИНГ: «Мы все знаем, на что способен Агуэро»

Рахим Стерлинг, открывший счёт в матче с «Борнмутом» (2:0) и подготовивший второй гол «Манчестер Сити», блестяще выступил на стадионе «Виталити».

«Мы знаем, на что способен Серхио, - сказал полузащитник о товарище по команде, который на 14-й минуте был вынужден заменить травмированного Габриэла Жезуса, - просто замечательно, что у нас в команде есть игрок такого уровня!

Мы знали, что победить «Борнмут» будет трудно: иногда «вишни» играют потрясающе, что продемонстрировали и в сегодняшнем матче.

Они без устали прессинговали нас, но, к счастью, мы забили два мяча. Я всегда стараюсь отметиться голом, хотя, конечно, удаётся это не всегда».