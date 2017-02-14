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Флорентин ПОГБА: «Поль всегда останется для меня маленьким братишкой»

В скором времени братьям предстоит встреча в 1/16 финала Лиги Европы

  • 14.02.2017 08:57
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caughtoffside.com. Флорентин Погба
© caughtoffside.com. Флорентин Погба

Флорентин и Поль Погба могут впервые сойтись на поле в официальном матче, когда «Манчестер Юнайтед» примет «Сент-Этьен» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

О матче против брата в Лиге Европы

Я предсказывал его! Во время жеребьевки беседовал с братом и сказал: «Смотри, мы получим «МЮ». Так и вышло: «Сент-Этьен» первым достали из корзины, а в соперники определили «Юнайтед». Мы посмеялись и сказали друг другу: «Ну вот и настал этот день. Наконец-то сыграем на большом поле, а не на крохотном клочке земли у нас на районе». Такие противостояния невероятны и редки, так что мы постараемся по максимуму насладиться игрой.

Когда играем в футбол на каникулах, мы с братом всегда в одной команде. Теперь же буду играть против него, закрывать его. Это странно, но таков футбол. Вся семья должна порадоваться этому событию, ведь неизвестно, когда еще мы сойдемся на поле. У родителей будут смешанные чувства, потому что в конечном итоге кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Но я считаю, что проигравших по большому счету не будет, ведь нас ждет потрясающее событие. За кого будет болеть мой брат-близнец Матиас? За своих братьев!

Эти два матча будут эмоциональными. Надеюсь, мы сможем извлечь из них что-то позитивное. «Юнайтед» - великий клуб, но в футболе возможно все. Тот факт, что англичане лучше нас на бумаге, ни о чем не говорит.

О жизни в пригороде Парижа Руаси-ан-Бри

Мы всегда встречались с друзьями после школы и играли на искусственном поле по соседству до тех пор, пока нам не исполнилось 15 или 16 лет. С этого начались наши первые шаги в футболе. Порой Поль, шутя, становился в ворота, но чаще всего мы играли в поле. Нам нравилось забивать голы и копировать звезд, за игрой которых мы смотрели по телевизору. Великолепное было время.

Мы разделились в 2007-м. Мой близнец и я отправились в испанскую «Сельту», а младший перешел в «Гавр». Это было необходимо для достижения того уровня, на котором мы играем сегодня. Сейчас все мы - профессиональные футболисты, поэтому о том отъезде сожалений нет. Тем более что мы отдалились лишь в плане расстояний. Созваниваемся мы не каждый день, но сообщениями обмениваемся постоянно.

О восхождении Поля

Я с ранних лет знаю, насколько он хорош. Просто великолепно, что он играет в «основе» такого гранда.

Что касается заплаченной за него рекордной трансферной суммы, то он не придает этому значения, такие вещи в основном заботят СМИ. Он не позволяет этому вмешиваться в свою карьеру. Просто играет в футбол, хотя все, что он делает, привлекает теперь в три-четыре раза больше внимания как в хорошем, так и в плохом смыслах.

Порой он раздражителен, очень не любит проигрывать. В его голове начинает гудеть, когда его команда уступает. Я научился правильно относиться к поражениям, воспринимаю их как уроки. Но когда проигрывает он, то буквально сходит с ума.

Мы всегда будем его поддерживать. Он отлично знает свою семью. Как бы он ни сыграл - плохо или хорошо - мы всегда будем за него горой. Для меня он останется маленьким братишкой, даже если выиграет все титулы на свете.

Источник — УЕФА

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