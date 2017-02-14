Тренер Андерлехта: «Теодорчик не забивает? С этим нет проблем»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер прокомментировал игру нападающего Лукаша Теодорчика, который не забивал в последних матчах.

«С Теодорчиком нет абсолютно никаких проблем. Он усердно работает на благо команды, оказывает давление на защиту соперника. У него будет еще достаточно шансов забить, я о нем не беспокоюсь», – отметил Вайлер.

В текущем сезоне Теодорчик, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», провел за «Андерлехт» 35 матчей во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 голевые передачи.