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Тренер Андерлехта: «Теодорчик не забивает? С этим нет проблем»

У польского форварда еще будут шансы, уверен Рене Вайлер

  • 14.02.2017 08:47
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voetbalkrant.com. Лукаш Теодорчик
© voetbalkrant.com. Лукаш Теодорчик

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер прокомментировал игру нападающего Лукаша Теодорчика, который не забивал в последних матчах.

«С Теодорчиком нет абсолютно никаких проблем. Он усердно работает на благо команды, оказывает давление на защиту соперника. У него будет еще достаточно шансов забить, я о нем не беспокоюсь», – отметил Вайлер.

В текущем сезоне Теодорчик, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», провел за «Андерлехт» 35 матчей во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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