В этом сезоне новичку Примеры баскскому «Алавесу» впервые в его 96-летней истории удалось выйти в финал Кубка Короля. В полуфинальном матче баски обыграли «Сельту», сыграв с галисийцами первым номером. Абсолютно неожиданно новичок Ла Лиги оказался в финале Кубка, где команде из Витории предстоит матч против… «Барселоны»! Так что игру воскресенья можно было назвать своего рода репетиций финала. И, если финал будет выглядеть так же, как и матч 22-го тура Примеры, то стоит ли командам ехать аж в Мадрид?
Хотя и нужно признать, что в начале матча баски играли очень здорово – опасный момент создал Тео Эрнандес и только блестящая реакция Тер Штегена спасла «Барселону» от пропущенного гола.
Под занавес первого тайма «Барселоне» все же удалось «дожать» соперника, отправив в ворота Пачеко два мяча.
Во втором тайме «Алавес», что называется, «поплыл», пропуская голы в элементарных ситуациях и, как это часто бывает при такой игре, еще и забив гол в свои ворота.
Матч мог бы закончиться для «Барселоны» на позитивной ноте, если бы не травма Видаля, полученная уже в концовке поединка. Самый активный игрок матча Тео Эрнандес пошел в жесткий стык с Видалем, после чего футболист «Барселоны» уже не смог продолжить игру. В этом сезоне мы больше не увидим Видаля на поле – у футболиста диагностирован перелом голеностопа.
Мадридский «Реал» в боевом матче сумел переиграть памплонскую «Осасуну». Несмотря на разницу в классе и уровне команд, а также на пропасть между ними в турнирной таблице, памплонцы провели очень хороший матч, дав бой мадридцам.
Первый гол в матче забил Роналду, однако десятью минутами позже Серхио Леон ответил результативным ударом по воротам Наваса. Примечательно, что статистика ударов по воротам в этом матче не слишком говорит в пользу «Реала». За весь матч «Осасуна» 11 раз била в сторону ворот Наваса, из них – 8 ударов пришлись в створ; у «Реала» аналогичный показатель составляет 12 (6).
Это, однако, не помогло памплонцам добиться хотя бы ничейного результата – во втором тайме Иско и Лукас Васкес своими результативными ударами обеспечили победу мадридцам.
Омрачила матч травма Тано Боннина, который после игрового столкновения с Иско сломал малую и большую берцовую кость. Досталось и Данило после удара Давида Гарсии. Бразильскому футболисту «Реала» повезло больше, чем Боннину – травма левой лодыжки, несмотря на глубокие ссадины, оказалась несерьезной.
«Реал» продолжает побеждать, а субботний вечер Примеры разочаровывать количеством травм футболистов.
Без травм обошлось в матче «Лас Пальмас» - «Севилья». Островитяне, имеющие в составе таких именитых игроков, как Хесе, Халилович и Боатенг, пока что не выглядят очень сыгранно, но это, конечно же, вопрос времени.
«Севилья» тоже не поразила своей игрой в матче 22-го тура, но все же андалусийцам удалось одержать победу. Сыграли замены Сампаоли – вышедшие на поле Корреа и Иборра «сделали» гол на 80-й минуте матча – первый забивал, второй ассистировал.
Таким образом, севильцы добывают три очка в непростом матче, не отпуская «Барселону» далеко вперед в турнирной таблице.
Фантастический матч выдали мадридский «Атлетико» и галисийская «Сельта»! Те, кто обычно не следит за играми Примеры и включили этот матч только для того, чтобы посмотреть на соперника «Шахтера» в ЛЕ, вряд ли пожалели об этом.
А, если вы не смотрели этот матч и скажете, что у «Сельты» началась «черная полоса» и «Шахтер» с легкостью обыграет галисийцев, то… Посмотрите этот матч в повторе! «Сельта» в матче против «Атлетико» играла прекрасно – хорошие скорости, быстрый перевод мяча, много моментов у ворот соперника… Была в действиях команды из Виго какая-то агрессия, стойкое желание победить, показав всем, что поражение в Кубке Короля, хоть и болезненное, но не больше, чем случайность.
Поэтому неудивительно, что первый гол в матче забили галисийцы – Кабраль воспользовался ошибкой Облака, открыв счет в матче.
Ответ «Атлетико» не заставил себя долго ждать – на 11-й минуте матча Фернандо Торрес забил ф а н т а с т и ч е с к и й гол ударом через себя. Гол тура? Безусловно! А, может, и самый красивый гол всего сезона Примеры!
Через несколько минут Торрес не реализовал пенальти на ворота «Сельты», но, как говаривали великие: «То таке». Местные болельщики простят ему эту оплошность.
Зато линия нападения «Сельты» не «простила» мадридцам чудовищной игры в обороне… Одиноко стоящий в своей штрафной Савич никак не мог что-то сделать с ударом Гвидетти.
После забитого гола, «Сельта» почувствовала себя увереннее и, казалось, могла забивать еще. Но что-то пошло не так… Карраско забил красивейший гол из-за пределов штрафной, когда, казалось, опасность у ворот «Сельты» миновала.
Через две минуты гол в ворота «Сельты» забил Антуан Гризманн, воспользовавшись абсолютной инертностью защитников. Обратите внимание на то, как выстроена защитная линия «Сельты» во время атаки «Атлетико». Ронсагилиа не дотягивается до мяча, снаряд попадает к Гамейро, которого опекает Кабраль. Кабраль тоже не может ничего сделать – так как сложно было побороться в этом эпизоде за мяч, не сфолив; поэтому Гамейро без проблем сбрасывает мяч на Гризманна, а тот с метра отправляет гол в ворота Альвареса. Очень показательный момент в преддверии матча «Сельты» против «Шахтера».
Несмотря на то, что «Сельта» действительно хорошо сыграла в матче против «Атлетико», победить галисийцам вновь не удалось. После 22 туров галисийцы занимают 10-е место турнирной таблицы чемпионата Испании, пропустив 36 голов. Непредсказуемость «Сельты» может стать козырем команды. Сыграют ли галисийцы с «Шахтером» так, как с «Алавесом» или, как против «Атлетико» не знает, наверное, даже сам Бериццо. Одно можно сказать точно – скучно не будет. Лига Европы – единственный турнир, который остался у «Сельты». И уж точно без боя галиийцы его не отдадут.
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Фото: lfp.es, Mirror, Facebook
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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