В этом сезоне новичку Примеры баскскому «Алавесу» впервые в его 96-летней истории удалось выйти в финал Кубка Короля. В полуфинальном матче баски обыграли «Сельту», сыграв с галисийцами первым номером. Абсолютно неожиданно новичок Ла Лиги оказался в финале Кубка, где команде из Витории предстоит матч против… «Барселоны»! Так что игру воскресенья можно было назвать своего рода репетиций финала. И, если финал будет выглядеть так же, как и матч 22-го тура Примеры, то стоит ли командам ехать аж в Мадрид?

Хотя и нужно признать, что в начале матча баски играли очень здорово – опасный момент создал Тео Эрнандес и только блестящая реакция Тер Штегена спасла «Барселону» от пропущенного гола.

Под занавес первого тайма «Барселоне» все же удалось «дожать» соперника, отправив в ворота Пачеко два мяча.

Во втором тайме «Алавес», что называется, «поплыл», пропуская голы в элементарных ситуациях и, как это часто бывает при такой игре, еще и забив гол в свои ворота.

Матч мог бы закончиться для «Барселоны» на позитивной ноте, если бы не травма Видаля, полученная уже в концовке поединка. Самый активный игрок матча Тео Эрнандес пошел в жесткий стык с Видалем, после чего футболист «Барселоны» уже не смог продолжить игру. В этом сезоне мы больше не увидим Видаля на поле – у футболиста диагностирован перелом голеностопа.

Голы: Луис Суарес, 36, Неймар, 39, Лионель Месси, 59, Алексис, 62, автогол, Иван Ракитич, 65, Луис Суарес, 67

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Алексис, Виктор Лагвардия, Карлос Вигарай, Даниэль Торрес, Ненад Крстичич (Кико Фемения, '46), Тео Эрнандес (Ману Гарсия, '86), Маркос Льоренте, Александар Катаи (Оскар Ромеро, '56), Кристиан Сантос, Рубен Собрино

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жереми Матье, Люка Динье, Самюэль Юмтити (Хорди Альба, '66), Алейкс Видаль, Серхи Роберто (Андрес Иниеста, '63), Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

Предупреждения: Виктор Лагвардия, 92. - Самюэль Юмтити, 7. Серхио Бускетс, 58. Иван Ракитич, 60.

Мадридский «Реал» в боевом матче сумел переиграть памплонскую «Осасуну». Несмотря на разницу в классе и уровне команд, а также на пропасть между ними в турнирной таблице, памплонцы провели очень хороший матч, дав бой мадридцам. Первый гол в матче забил Роналду, однако десятью минутами позже Серхио Леон ответил результативным ударом по воротам Наваса. Примечательно, что статистика ударов по воротам в этом матче не слишком говорит в пользу «Реала». За весь матч «Осасуна» 11 раз била в сторону ворот Наваса, из них – 8 ударов пришлись в створ; у «Реала» аналогичный показатель составляет 12 (6). Это, однако, не помогло памплонцам добиться хотя бы ничейного результата – во втором тайме Иско и Лукас Васкес своими результативными ударами обеспечили победу мадридцам. Омрачила матч травма Тано Боннина, который после игрового столкновения с Иско сломал малую и большую берцовую кость. Досталось и Данило после удара Давида Гарсии. Бразильскому футболисту «Реала» повезло больше, чем Боннину – травма левой лодыжки, несмотря на глубокие ссадины, оказалась несерьезной. «Реал» продолжает побеждать, а субботний вечер Примеры разочаровывать количеством травм футболистов.

Голы: Серхио Леон 33 - Криштиану Роналду 24, Иско 62, Лукас Васкес 90+3

«Осасуна»: Сальваторе Сиригу, Кайетано Боннин (Давид Гарсия 15), Ойер Санхурхо, Серхио Леон, Горан Чаушич, Алехандро Беренгер, Эммануэль Ривьер, Фаусто (Рауль Лоэ 61), Хуан Фуэнтес (Карлос Клерк 53), Хайме Ромеро, Никола Вуядинович

«Реал»: Кейлор Навас, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Криштиану Роналду, Карим Бензема (Лукас Васкес 72), Марсело, Карлос Каземиро, Лука Модрич, Иско (Матео Ковачич 88), Данило (Хамес Родригес 57)

Предупреждения: Хуан Фуэнтес 10, Фаусто 37, Горан Чаушич 90+1 - Лука Модрич 28, Хамес Родригес 61 Без травм обошлось в матче «Лас Пальмас» - «Севилья». Островитяне, имеющие в составе таких именитых игроков, как Хесе, Халилович и Боатенг, пока что не выглядят очень сыгранно, но это, конечно же, вопрос времени. «Севилья» тоже не поразила своей игрой в матче 22-го тура, но все же андалусийцам удалось одержать победу. Сыграли замены Сампаоли – вышедшие на поле Корреа и Иборра «сделали» гол на 80-й минуте матча – первый забивал, второй ассистировал. Таким образом, севильцы добывают три очка в непростом матче, не отпуская «Барселону» далеко вперед в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» – «Севилья» – 0:1 (ВИДЕО) Гол: 0:1 – 80 Корреа. «Лас-Пальмас» – Варас, Лемос, Кастельяно (Гарсия, 90), Симон, Артилес, Халилович (Домингес, 81), Меса, Боатенг, Виера, Хесе, Монторо (Ливая, 81). «Севилья» – Рико, Мариано, Меркадо, Лангле, Витоло, Насри, Сарабия, Нзонзи (Иборра, 68), Краневиттер, Васкес (Йоветич, 77), Бен-Йеддер (Корреа, 77). Предупреждения: Краневиттер (17), Сарабия (28), Иборра (77), Корреа (80), Лемос (84), Меса (87). Фантастический матч выдали мадридский «Атлетико» и галисийская «Сельта»! Те, кто обычно не следит за играми Примеры и включили этот матч только для того, чтобы посмотреть на соперника «Шахтера» в ЛЕ, вряд ли пожалели об этом. А, если вы не смотрели этот матч и скажете, что у «Сельты» началась «черная полоса» и «Шахтер» с легкостью обыграет галисийцев, то… Посмотрите этот матч в повторе! «Сельта» в матче против «Атлетико» играла прекрасно – хорошие скорости, быстрый перевод мяча, много моментов у ворот соперника… Была в действиях команды из Виго какая-то агрессия, стойкое желание победить, показав всем, что поражение в Кубке Короля, хоть и болезненное, но не больше, чем случайность. Поэтому неудивительно, что первый гол в матче забили галисийцы – Кабраль воспользовался ошибкой Облака, открыв счет в матче. Ответ «Атлетико» не заставил себя долго ждать – на 11-й минуте матча Фернандо Торрес забил ф а н т а с т и ч е с к и й гол ударом через себя. Гол тура? Безусловно! А, может, и самый красивый гол всего сезона Примеры! Через несколько минут Торрес не реализовал пенальти на ворота «Сельты», но, как говаривали великие: «То таке». Местные болельщики простят ему эту оплошность. Зато линия нападения «Сельты» не «простила» мадридцам чудовищной игры в обороне… Одиноко стоящий в своей штрафной Савич никак не мог что-то сделать с ударом Гвидетти. После забитого гола, «Сельта» почувствовала себя увереннее и, казалось, могла забивать еще. Но что-то пошло не так… Карраско забил красивейший гол из-за пределов штрафной, когда, казалось, опасность у ворот «Сельты» миновала. Через две минуты гол в ворота «Сельты» забил Антуан Гризманн, воспользовавшись абсолютной инертностью защитников. Обратите внимание на то, как выстроена защитная линия «Сельты» во время атаки «Атлетико». Ронсагилиа не дотягивается до мяча, снаряд попадает к Гамейро, которого опекает Кабраль. Кабраль тоже не может ничего сделать – так как сложно было побороться в этом эпизоде за мяч, не сфолив; поэтому Гамейро без проблем сбрасывает мяч на Гризманна, а тот с метра отправляет гол в ворота Альвареса. Очень показательный момент в преддверии матча «Сельты» против «Шахтера». Несмотря на то, что «Сельта» действительно хорошо сыграла в матче против «Атлетико», победить галисийцам вновь не удалось. После 22 туров галисийцы занимают 10-е место турнирной таблицы чемпионата Испании, пропустив 36 голов. Непредсказуемость «Сельты» может стать козырем команды. Сыграют ли галисийцы с «Шахтером» так, как с «Алавесом» или, как против «Атлетико» не знает, наверное, даже сам Бериццо. Одно можно сказать точно – скучно не будет. Лига Европы – единственный турнир, который остался у «Сельты». И уж точно без боя галиийцы его не отдадут. «Атлетико» – «Сельта» – 3:2 (ВИДЕО) Голы: 0:1 – 5 Кабраль, 1:1 – 11 Торрес, 1:2 – 78 Гвидетти, 2:2 – 86 Феррейра Карраско, 3:2 – 88 Гризманн. «Атлетико» – Мойя, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Хуанфран (Врсалько, 46), Савич, Сауль (Корреа, 72), Габи, Коке, Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро, 76). «Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Эрнандес, Радоя, Хосабед (Васс, 64), Систо (Бонгонда, 70), Аспас (Диас, 85), Гвидетти. Предупреждения: Гвидетти (42), Кастро (74), Габи (90). Наши в Испании Денис Бойко провел матч против «Вильярреала» на скамейке запасных. Артем Кравец сыграл полный матч против «Эйбара», однако так и не сумел забить гол. Зато его «Гранада» пропустила четыре мяча. Бывшие партнеры по команде поддержали Романа Зозулю перед матчем против «Валенсии».

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Фото: lfp.es, Mirror, Facebook