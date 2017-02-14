Бразильский защитник на просмотре в Заре

Бруно Соарес, за плечами которого более ста матчей в Бундеслиге, находится в расположении луганчан. 28-летний бразильский защитник сейчас находится на просмотре в луганской «Заре», сообщает телеканал «Футбол 1».

На данный момент Бруно является игроком казахстанского «Кайрата», за который он выступает с 2015 года. Ранее Соарес защищал цвета «Дуйсбурга» и «Фортуны». На его счету 111 игр и пять голов в Бундеслиге.

«Заря» сейчас проводит второй сбор в Турции.