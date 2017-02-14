Гвидо БУРГШТАЛЛЕР: «В раздевалке Шальке мы играем в дартс»

Гвидо Бургшталлер всего месяц в стане «королевских синих», однако за этот короткий срок он благодаря колоссальной работе и неповторимому стилю игры смог завоевать сердца болельщиков. Новичок поговорил о матче с «Гертой» и своих первых неделях в «Шальке».

- Гвидо, дела у «Шальке» идут в гору, не так ли?

- Да, именно. Но самым важным было то, что мы выиграли в матче с «берлинцами». Нашей целью было продолжать играть так же, как в Мюнхене и Зандхаузене. И это нам удалось. Мы честно заслужили эту победу. Три очка были очень важны для нас, так что мы довольны.

- Благодаря своей манере игры вы быстро завоевали сердца болельщиков. Как вы оцениваете реакцию трибун?

- Это очень здорово, конечно, меня все это очень радует. Хорошо, когда ты так быстро становишься своим в новом клубе. Команда меня тоже приняла одень дружелюбно. Я чувствую себя здесь очень легко и просто радуюсь, что могу играть в футбол именно в «Шальке». Тот, кто со мной знаком, знает, как я действую. Я всегда стараюсь показать лучшее, на что способен. С первого же дня в «Шальке» я выкладывался на максимум. Пока все идет хорошо. В целом, я делаю все то же самое, что делал, когда играл во втором дивизионе.

- Уже спустя пару недель после перехода в «Шальке» вы отлично сработались с новыми товарищами по команде...

- В Мюнхене и в Зандхаузене можно было заметить, что схема игры работает. В настоящий момент она идеально подходит. Таким же образом мы хотели выступить и в матче с «Гертой», и все снова получилось. Так что три очка были заслуженными. В четверг в Салоники пройдет игра Лиги Европы, там мы хотим опять сильно выступить и заработать себе хорошие предпосылки перед ответной встречей.

- После гола в ворота «Герты» вместе с троицей вы организовали необычное празднование. Что скажете по этому поводу?

- Не так давно у нас в раздевалке появился дартс, и перед тренировками мы всегда отыгрываем по одному кругу. Поэтому мы договорились, что в случае моего гола или гола Леона будем праздновать именно так. В конечном итоге мы смогли отпраздновать в такой манере даже дважды. Оба забили, неплохо, по-моему.

- Кто из парней лучше всех играет в дартс?

- Многие очень хорошо играют, но лучше всех Бенедикт Хёведес, у него действительно есть, чему поучиться (смеется). В любом случае это доставляет удовольствие, да и время перед или между тренировками можно провести с пользой.