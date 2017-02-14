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Эдинсон КАВАНИ: «Приятно будет встретиться с Луисом Суаресом»

Форвард ПСЖ поделился ожиданиями от поединка с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 14.02.2017 07:51
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goal.com. Эдинсон Кавани
© goal.com. Эдинсон Кавани

В этом сезоне Эдинсон Кавани играет за «Пари Сен-Жермен» в роли классической «девятки» и проводит самую результативную кампанию после перехода в клуб в 2013 году.

Уход Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» освободил для Кавани место в центре нападения в схеме 4-3-3. Уругваец с радостью воспользовался этой возможностью и забил уже 33 гола во всех турнирах.

Кавани говорит, что хотел играть на острие атаки с первого дня в «ПСЖ». Теперь форвард выйдет на этой позиции в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Барселоны», где играет его партнер по сборной Уругвая Луис Суарес. Кавани ждет этой встречи с нетерпением.

- Чем этот сезон отличается от предыдущих? Насколько важно, что вы теперь стабильно играете центрального нападающего?
- Да, в этом и есть главное отличие. Теперь я действую на позиции центрфорварда, а в остальном все по-прежнему. Уровень самоотдачи, партнеры, клуб - все то же самое.

Это можно сказать и о моей страсти, желании добиться с клубом как можно большего. Со всеми этими чувствами я переходил в клуб, испытываю их и сейчас. Изменилось лишь то, что теперь я играю в центре нападения, где и хотел играть с первого дня после перехода в «ПСЖ».

Впрочем, как я уже говорил, думаю, принес немало пользы и соответствовал уровню требований, которые выдвигались ко мне на позиции, где я действовал раньше. Но сейчас я центрфорвард и очень этому рад.

- Многое изменилось в плане тактики после прихода Уная Эмери?
- Не думаю. Наша тактика - нечто среднее между тем, что мы делали в прошлом году и до этого. Мы стремимся владеть мячом и атаковать большими силами, когда мяч у нас. Это смесь двух систем: игры в пас и агрессивного прессинга.

- Что думаете о матчах с «Барселоной» в 1/8 финала?
- В последние годы наши клубы не раз встречались в Лиге чемпионов, и каждый раз поединки получались красивыми и упорными. Обе команды располагают составами, позволяющими замахнуться на победу в турнире. Посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, противостояние будет захватывающим. Мы верим в свои силы, но в то же время хорошо понимаем, насколько силен соперник.

- Вам также предстоит встреча с Луисом Суаресом. Мало того, что вы партнеры по сборной Уругвая, так еще и родились в одном городе...
- Да, у нас с Луисом в последнее время дела идут хорошо. Гордимся, что представляем нашу страну и наш родной город Сальто.
Мне будет приятно встретиться с ним в матче столь высокого уровня, в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это особенное чувство. Мы уже пересекались в матчах клубных турниров - такие моменты остаются в памяти надолго.

В футболе случается много разного, но когда вдруг пересекаешься на поле с игроком из твоего города, твоим ровесником, с которым вместе выступаешь за сборную... Важно ценить такие моменты. Не так уж и часто такое случается.

Источник — УЕФА

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