КАБАЛЬЕРО: «Выиграем свои матчи, а потом посмотрим на соперников»

После победы над «Борнмутом» (2:0) в 25-м туре Вилли Кабальеро заявил, что «Манчестер Сити» намерен бороться за чемпионство.

Обыграв «Борнмут» со счётом 2:0, «горожане» одержали четвёртую победу подряд и уменьшили отрыв от лидера турнирной таблицы «Челси» до восьми очков. Впереди ещё тринадцать туров, и «горожане» идут в правильном направлении.

Аргентинский вратарь, сделавший важнейшие сейвы в первом и втором таймах поединка с «вишнями», сказал в интервью: «Мы должны выиграть свои матчи, а там посмотрим, какие места будут занимать наши соперники. Мы можем повлиять только на результаты собственных матчей.

Сегодня вся команда боролась за победу, мы очень довольны результатом. Я ждал своего шанса выступить в матче Премьер-лиги, потому что всегда стремлюсь помочь команде».