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КАБАЛЬЕРО: «Выиграем свои матчи, а потом посмотрим на соперников»

Голкипер «Манчестер Сити» считает, что его клуб способен побороться за чемпионство

  • 14.02.2017 07:28
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ФК Манчестер Сити. Вилли Кабальеро
© ФК Манчестер Сити. Вилли Кабальеро

После победы над «Борнмутом» (2:0) в 25-м туре Вилли Кабальеро заявил, что «Манчестер Сити» намерен бороться за чемпионство.

Обыграв «Борнмут» со счётом 2:0, «горожане» одержали четвёртую победу подряд и уменьшили отрыв от лидера турнирной таблицы «Челси» до восьми очков. Впереди ещё тринадцать туров, и «горожане» идут в правильном направлении.

Аргентинский вратарь, сделавший важнейшие сейвы в первом и втором таймах поединка с «вишнями», сказал в интервью: «Мы должны выиграть свои матчи, а там посмотрим, какие места будут занимать наши соперники. Мы можем повлиять только на результаты собственных матчей.

Сегодня вся команда боролась за победу, мы очень довольны результатом. Я ждал своего шанса выступить в матче Премьер-лиги, потому что всегда стремлюсь помочь команде».

Источник — ФК Манчестер Сити

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