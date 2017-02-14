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ЖУЛИАНО: «Русский язык выучил в Днепре в караоке»

Экс-игрок «Днепра» в Украине даром времени не терял

  • 14.02.2017 07:19
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dp.vgorode.ua. Жулиано
© dp.vgorode.ua. Жулиано

Бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано, ранее защищавший цвета «Днепра», рассказал о том, как он выучил английский и русский языки.

– Вы очень хорошо говорите по-английски. Говорят, выучили его благодаря сериалу «Доктор Хаус»?
– Это правда. Когда в 2010 году еще играл за «Интренасионал» из Порту-Аллегри, начал брать уроки английского. Но ходил на них всего два месяца из-за того, что перешел в «Днепр». Однако мне понравился этот язык. Когда возможности заниматься с учителем не стало, начал смотреть англоязычные сериалы в оригинале. Эффект двойной – с одной стороны получаешь удовольствие, с другой подтягиваешь язык. А чтобы получить разговорную практику, старался проводить отпуск в США.

– Русский тоже по фильмам учили?
– Нашелся другой способ. Вы удивитесь, но это – караоке! В «Днепре» мы часто ходили с ребятами в такие места. Вот и запоминал слова по песням.

– Русский от украинского на слух можете отличить?
– Расскажу историю. Как-то раз я один без ребят пошел в кино. Купил билет, сел, настроился. Начался фильм, но ничего, что происходит на экране, я понять не могу. Вслушиваюсь в слова, вроде все знакомое, но сути не улавливаю. Оказалось – фильм идет на украинском. С тех пор в кино в Украине не ходил! А заодно сделал вывод – различать языки я могу, но по-украински не понимаю. Хотя они довольно похожи. Как испанский и португальский.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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