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Манчестер Сити бьет Борнмут и возвращает себе вторую строчку

«Горожане» отправили в ворота соперника два безответных мяча

  • 13.02.2017 23:59
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Метки
ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 0:2
Голы: Стрелинг, 29, Мингз, 69, автогол

«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис (Мингз, 23), Дэниэлс, Смит, Кук, Уилшер (Афобе, 45), Фрэйзер, Айб (Пью, 76), Артер, Кинг, Серман.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Санья, Фернандиньо, Сильва, Туре (Отаменди, 70), Стерлинг (Нолито, 90), де Брюйне, Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 15).
Предупреждения: Туре (10), Фрэйзер (26), Стерлинг (57), Сане (64), Артер (68)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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