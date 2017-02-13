Манчестер Сити бьет Борнмут и возвращает себе вторую строчку

Чемпионат Англии. 25-й тур
«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 0:2
Голы: Стрелинг, 29, Мингз, 69, автогол
«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис (Мингз, 23), Дэниэлс, Смит, Кук, Уилшер (Афобе, 45), Фрэйзер, Айб (Пью, 76), Артер, Кинг, Серман.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Санья, Фернандиньо, Сильва, Туре (Отаменди, 70), Стерлинг (Нолито, 90), де Брюйне, Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 15).
Предупреждения: Туре (10), Фрэйзер (26), Стерлинг (57), Сане (64), Артер (68)
Источник — Sport.ua
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