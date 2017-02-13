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Милан спасается в матче с Лацио

Гол Сусо в концовке встречи принес ничью «россонери»

  • 13.02.2017 23:45
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Метки
ФК Лацио
© ФК Лацио

Чемпионат Италии. 24-й тур

«Лацио» – «Милан» – 1:1
Голы: Биглия, 45, с пенальти – Сусо, 85

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Худт, Раду (Габаррон, 87), Баста, Милинкович-Савич, Биглия, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 87), Пароло, Кейта (Лулич, 65), Иммобиле.
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Абате, Гомес, Ванджони, Деулофеу, Локателли (Соса, 53), Сусо, Поли (Фернандес, 77), Окампос (Лападула, 63), Пашалич.
Предупреждения: Ванджони (24), Раду (62), Фернандес (82), Милинкович-Савич (89)

Источник — Sport.ua

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