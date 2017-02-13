Эйбар разбил Гранаду, Кравец ушел с поля без голов

Чемпионат Испании. 22-й тур
«Эйбар» – «Гранада» – 4:0
Голы: Гонсалес, 11, с пенальти, Энрик, 39, Рамис, 52, Леон, 62
«Эйбар»: Йоэль, Рамис (дос Сантос, 68), Арбилья, Капа, Лежен, Дани Гарсия, Эскаланте (Ривера, 78), Гонсалес, Леон, Инуи, Энрик (Пенья, 81).
«Гранада»: Очоа, Ингасон, Сильва, Фулькье (Мубарак, 46), Ломбан, Куэнка, Агбо, Перейра (Серджи Сампер, 57), Кравец, Рамос (Понсе, 73), Малле.
Предупреждения: Гонсалес (13), Ломбан (51), Агбо (68), Дани Гарсия (72)
Источник — Sport.ua
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