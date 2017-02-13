Эйбар разбил Гранаду, Кравец ушел с поля без голов

подозреваю, ты имеешь ввиду того самого кожедуба, который без погон переехал в северную часть Кор...

Степа давний поклонник актерского мастерства Дарио Срны. Однако сам по уровню не дотягивает до Да...

Не знаю,что такое вата,подозреваю,что это те,у кого в героях Кожедуб,значит это я!А по поводу тем...

почему когда вата пытается шутить, это больше походит на исповедь пьяного, старого шизофреника ?