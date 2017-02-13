Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эйбар разбил Гранаду, Кравец ушел с поля без голов

Украинец провел полный матч, но не смог помочь своей команде избежать разгрома

  • 13.02.2017 23:39
  • 205 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Эйбар
© ФК Эйбар

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Эйбар» – «Гранада» – 4:0
Голы: Гонсалес, 11, с пенальти, Энрик, 39, Рамис, 52, Леон, 62

«Эйбар»: Йоэль, Рамис (дос Сантос, 68), Арбилья, Капа, Лежен, Дани Гарсия, Эскаланте (Ривера, 78), Гонсалес, Леон, Инуи, Энрик (Пенья, 81).
«Гранада»: Очоа, Ингасон, Сильва, Фулькье (Мубарак, 46), Ломбан, Куэнка, Агбо, Перейра (Серджи Сампер, 57), Кравец, Рамос (Понсе, 73), Малле.
Предупреждения: Гонсалес (13), Ломбан (51), Агбо (68), Дани Гарсия (72)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.