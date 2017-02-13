Руй ВИТОРИЯ: «Боруссия – хитрый соперник»

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от поединка с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Жонас в составе, но ситуация пограничная, вернуться в строй к игре ему будет сложно. Во вторник проведем обследование и посмотрим, как он. Восстановится - будет играть, нет - сыграет кто-то другой.

Нам противостоит сильная команда. Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же «Боруссия» часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности.

Главное - изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Дортмунду тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша», – утверждает Витория.