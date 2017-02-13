Томас ТУХЕЛЬ: «Бенфика дома очень сильна»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит решать сложную задачу против команды с богатой историей и внушительным стадионом. «Бенфика» дома очень сильна. Мы должны держать тактическое построение и не выпадать из ритма. Быстро переходить из одной фазы в другую, быть точными в передачах и не оставлять «Бенфике» свободные зоны.

В выходные мы допустили неожиданную оплошность [против «Дармштадта»], поэтому перед завтрашним матчем постарались укрепить уверенность игроков в своих силах. Забивать голы - это то, о чем мы мечтаем и к чему стремимся. Говорим команде, чтобы старалась забивать как можно больше. Так в характере формируется склонность к атаке», – заявил Тухель.