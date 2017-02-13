ШОВКОВСКИЙ: «Решил, что нельзя доставать ресурсы за счет здоровья»

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский в эфире программы «Дубль W» рассказал, почему решил завершить игровую карьеру.

«Психология для вратаря одно из самых важных качеств. Ты можешь быть прекрасно готов, у тебя может быть прекрасная реакция, но допущенная ошибка может повлиять на тебя, и ты потеряешь концентрацию, внимание. Ты начнешь переживать раньше времени. Я работал над тем, чтобы во время игры не думать о том, что произошло. Я должен думать непосредственно о том, чтобы все мои действия были как можно более полезными для моей команды.

Если ты живешь игрой – она течет через тебя. Энергия игры течет через тебя, и ты в этот момент можешь влиять на результат и качество.

Сейчас у меня нет того ресурса, чтобы превозмочь своего партнёра по игре. Я решил, что доставать ресурсы за счет своего здоровья - этого не стоит. Сборы пройти мне будет очень сложно, ведь это самый сложный период», – сказал Шовковский.